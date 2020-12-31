台股風光告別2020！25檔嗨翻衝線

台股今（31日）加權股價指數收盤報14,732.53點，漲44.83點，漲幅0.31％，成交量為2,573.62億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計榮創、統領 、辣椒、華義等25檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有44檔，前10名榮創 (3437)、統領 (2910)、宏齊 (6168)、順德 (2351)、旭暉應材 (6698)、億光 (2393)、乙盛-KY (5243)、淘帝-KY (2929)、遠雄來 (2712)、天鈺 (4961)以上皆漲停。

今日有12檔個股超過4％跌幅，跌幅前10名捷泰 (6165)、佳能 (2374)、群創 (3481)、中興電 (1513)、新美齊 (2442)、金橋 (6133)、誠研 (3494)、友達 (2409)、高興昌 (2008)、和益 (1709)。

上市成交量前10名個股群創 (3481)、長榮 (2603)、華邦電 (2344)、聯電 (2303)、友達 (2409)、彩晶 (6116)、新光金 (2888)、華航 (2610)、陽明 (2609)、中石化 (1314)。

上櫃有24檔5％以上漲幅，漲幅前10名的個股有辣椒 (4946)、華義 (3086)、同致 (3552)、凱鈺 (5468)、力新 (5202)、泰谷 (3339)、聯光通 (4903)、鴻碩 (3092)、普誠 (6129)、祺驊 (1593)以上皆漲停。

今日上櫃有7檔股票有5％以上的跌幅，跌幅前10名有 通訊-KY (6404)、得利影 (6144)、VHQ-KY (4803)、高端疫苗 (6547)、單井 (3490)、台康生技 (6589)、昇益 (5455)、富致 (6642)、撼訊 (6150)、華容 (5328) 。

上櫃成交量前10名為宏遠證 (6015)、精材 (3374)、康和證 (6016)、同致 (3552)、力麒 (5512)、單井 (3490)、正德 (2641)、金居 (8358)、普誠 (6129)、中美晶 (5483)。

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