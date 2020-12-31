花旗證點將 升評台塑、南亞

看好2021年基本面將好轉，花旗證升評台塑集團的台塑、南亞，台塑由「中性」上調至「買進」，南亞從「賣出」上調至「中立」，台塑、南亞的合理目標價，分別調升至108元及75元。

台塑四寶股價30日呈現量價齊揚，台塑上漲2.87％，收在96.70元，南亞上漲2.98％，收在72.5元，台化漲3.81％，收84.5元，台塑化也漲3.25％，收98.5元，集團市值大增815億元。

花旗指出，台塑因PVC供需吃緊、特用化學利潤率觸底及美國台塑將轉虧為盈，2021年獲利有望在四寶中，表現最為強勁。

在南亞部分，轉投資的南電及南亞科，今年來股價皆呈上漲，南亞母以子貴，對其獲利也有所挹助，不過，投資人也可能更偏好擁有「純」電子股，而不是控股公司。

美國在颶風過後，石化廠已重啟生產，但PVC價格依然持續上漲，令人驚奇，截至12月底，印度與大陸之間PVC報價溢價達到了每噸300美元的歷史新高，而歷史平均價格約為每噸40美元，台塑因為約有30％的PVC銷往印度，將會是主要的受益者。

在南亞部分，除了南電、南亞科的轉投資收益外，在本業上，今年下半年的BPA飆升和CCL利潤率推高，也為南亞獲利帶來助益。