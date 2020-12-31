貨櫃三雄成交又爆60萬張 宜注意風險控管

貨櫃三雄昨天爆出140萬張歷史天量，今天交易量雖不如昨天，但合計仍有近60萬張。法人指出，雖短線多頭格局未變，但近期融資大增，且股價已來到高位階，應做好風險控管。

缺櫃、缺船、缺人以及塞港未解，帶動海運運價全面走強，貨櫃航運獲利同步看俏，海運市場牛氣沖天。貨櫃三雄股價氣勢如虹，其中，陽明因達證交所注意交易資訊標準，而揭露獲利表現，陽明11月單月每股稅後純益（EPS）0.92元，不僅賺贏前3季，甚至超車過去10年總和。

受到獲利消息激勵，陽明股價持續走高，效應也外溢至長榮、萬海，航運族群躍升為盤面強勢股，貨櫃三雄昨天交易更爆出巨量，長榮、陽明、萬海共計逾140萬張，航運業資金占比高達22.36%，極為罕見。

貨櫃族群今天交易量能稍萎縮，占比9.93%。長榮股價在平盤附近震盪，高點至38.9元、低點落在36.7元，終場小跌0.15元、0.39%，收在38.2元，成交37.3萬張；陽明終場收27.5元，跌0.4元、1.43%，成交11.1萬張。

萬海是貨櫃三雄中唯一收紅者，盤中高點觸及51.5元，終場漲勢收斂，小漲0.75元、1.52%，收在50.1元，成交10.6萬張。

觀察外資動向，外資買進長榮1萬2790張，買進萬海5031張，不過，賣出陽明1562張。

宏遠是最早看旺貨櫃航運的法人之一，宏遠投顧副總經理陳國清指出，長榮在10月份發行可轉換公司債約3億美元，且已開始解鎖交易，不過賣壓已消化一半，認為長榮爆量對航運業股價影響微乎其微。

陳國清指出，航運股上漲格局未歇，不過，長榮近期可能要消化可轉債賣壓，股價估會開始震盪。

華南投顧董事長儲祥生認為，缺櫃、缺船問題未解，導致海運運價持續飆升，在漲價消息不斷報導下，帶動資本市場火熱，股民搶進貨櫃族群，雖昨天爆出巨量，今天相關個股股價居高不下，交易量仍維持高檔。

不過，他認為，投資人應該以「景氣循環股」看待目前海運盛況，舉例來說，陽明11月EPS0.92元，但難得一見的盛況能維持多久，若運價修正、回歸正常，股價恐會很快修正。

儲祥生說，短線多頭格局未變，但近期融資大增，且股價已來到高位階，投資人真的要小心，也要注意風險承受能力。