12/31盤前掃描》跨年囉！5檔搶發跨年財
再過幾個小時，台灣即將在 「霸王級寒流」 的來勢洶洶之中，揮別多舛的2020年，並擁抱嶄新的開始，在疫情疑慮壟罩之下，「宅經濟」魅力絲毫沒有退去，更有望在寒冬中，迎來火熱的業績。
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跨年商機 5檔遊戲股最受惠
除遊戲機仍為佳節送禮首選外，網遊中的手遊部分，亦將成為5G覆蓋率普及帶動網速加快下的受惠產業，後市仍持續暢旺…閱讀全文
國際IDM大廠喊漲 帶旺台鏈
台廠交期比IDM廠短10周左右，因此訂單開始明顯轉向台廠，相關供應鏈預期將跟進上漲，搭上這波訂單移轉商機…閱讀全文
美股︱道指再締新猷 台積聯電ADR開飆
特斯拉即將公布2020年第四季交車數量，外界看好特斯拉將再度繳出漂亮成績，且有望達成全年交車目標，周三股價持續狂飆…閱讀全文
8吋晶圓產能擠 LDDI明年更缺
上游供應端8吋晶圓受到其他高毛利晶片的產能排擠影響，導致LDDI的供需比由2019年的3.3％下降至2020年的1.7％…閱讀全文
台灣50登新高 19萬受益人發大財
外資今年來雖減碼台股逾5,000億元，但觀察其主要加碼目標，仍是鎖定在台積電、聯電、聯發科等大型電子股，押寶5G趨勢意味濃厚…閱讀全文
中歐投資協定 談成了
根據德媒提前獲得的歐盟聲明顯示，中國不僅在協定中承諾大幅度擴大市場准入，更首次承諾中國國企補貼將全面透明…閱讀全文
IPO搶灘 11檔拚農曆年前掛牌
IPO歷經近年最淡一年，全年掛牌數量僅28檔，較去年掛牌公司足足少8檔，然量少質精，下半年多家重磅企業相繼掛牌…閱讀全文