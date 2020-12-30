12月30日一分鐘強弱勢股

12月30日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

耀登(3138)

10

受惠5G需求起飛，通訊量測、車用模組等訂單能見度高

單井(3490)

10

外資買超逾600張，股價爆量攻高，突破區間整理上緣

亞電(4939)

10

預期東台新廠明年農曆春節後有機會進入小批量試產作業

康和證(6016)

10

隨金融股行情群起，成交量暴增，股價創逾12年半來新高

春雨(2012)

9.98

鋼鐵股好旺，看好Q4營運為壓軸好戲，明年H1續燒可期

網龍(3083)

9.97

霸王級寒流報到，加上跨年、寒假商機助攻，遊戲族群領漲

新鋼(2032)

9.96

擁漲價、綠電雙題材，外資連4買，昨放大力道至400餘張

宏遠證(6015)

9.95

投顧端領先市場看好航運股並續挺；股價行情隨金融股群起

亞信(3169)

9.93

獲國內IC設計龍頭青睞、認購私募股；股價有重啟攻勢跡象

江興鍛(4528)

9.9

成交量暴增，長紅K直接衝破整理區間，股價創1年來新高

製表：方歆婷

12月30日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

昇貿(3305)

 8.27

外資棄守連2賣，昨大舉賣超1,270張，股價苦吞長黑K

驊訊(6237)

 7.53

連日遭列警示股；外資終結連6日買超、小幅調節152張

鄉林(5531)

 7.1

外資自12月下旬起連續多日站賣方，昨大舉出脫5,253張

旺玖(6233)

 6.34

遭列警示股；外資近2日共賣超逾2,000張，長黑K破短均

海光(2038)

 6.3

列處置股；股價高檔震盪，賣盤小幅調節，股價失守5日線

群創(3481)

 4.21

三大法人聯手賣超，共計逾7.4萬張，外資大賣6萬餘張

益航(2601)

 4.17

外資自12月下旬全面站在賣方，每日賣超約3,000張以上

新興(2605)

 3.85

航運股行情有過熱之虞，遭列警示股，賣盤小幅調節小回檔

誠美材(4960)

 3.85

11月董監事連7月持股不足；外資連2賣、共逾2,000張

四維航(5608)

 3.79

航運股行情普遍回檔，賣盤小幅調節，股價摔落5日線下方

製表：方歆婷

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組