12月30日一分鐘強弱勢股
12月30日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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耀登(3138)
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10
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受惠5G需求起飛，通訊量測、車用模組等訂單能見度高
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單井(3490)
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10
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外資買超逾600張，股價爆量攻高，突破區間整理上緣
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亞電(4939)
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10
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預期東台新廠明年農曆春節後有機會進入小批量試產作業
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康和證(6016)
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10
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隨金融股行情群起，成交量暴增，股價創逾12年半來新高
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春雨(2012)
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9.98
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鋼鐵股好旺，看好Q4營運為壓軸好戲，明年H1續燒可期
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網龍(3083)
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9.97
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霸王級寒流報到，加上跨年、寒假商機助攻，遊戲族群領漲
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新鋼(2032)
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9.96
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擁漲價、綠電雙題材，外資連4買，昨放大力道至400餘張
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宏遠證(6015)
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9.95
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投顧端領先市場看好航運股並續挺；股價行情隨金融股群起
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亞信(3169)
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9.93
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獲國內IC設計龍頭青睞、認購私募股；股價有重啟攻勢跡象
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江興鍛(4528)
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9.9
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成交量暴增，長紅K直接衝破整理區間，股價創1年來新高
製表：方歆婷
12月30日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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昇貿(3305)
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8.27
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外資棄守連2賣，昨大舉賣超1,270張，股價苦吞長黑K
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驊訊(6237)
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7.53
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連日遭列警示股；外資終結連6日買超、小幅調節152張
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鄉林(5531)
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7.1
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外資自12月下旬起連續多日站賣方，昨大舉出脫5,253張
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旺玖(6233)
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6.34
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遭列警示股；外資近2日共賣超逾2,000張，長黑K破短均
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海光(2038)
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6.3
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列處置股；股價高檔震盪，賣盤小幅調節，股價失守5日線
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群創(3481)
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4.21
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三大法人聯手賣超，共計逾7.4萬張，外資大賣6萬餘張
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益航(2601)
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4.17
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外資自12月下旬全面站在賣方，每日賣超約3,000張以上
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新興(2605)
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3.85
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航運股行情有過熱之虞，遭列警示股，賣盤小幅調節小回檔
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誠美材(4960)
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3.85
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11月董監事連7月持股不足；外資連2賣、共逾2,000張
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四維航(5608)
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3.79
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航運股行情普遍回檔，賣盤小幅調節，股價摔落5日線下方
製表：方歆婷
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