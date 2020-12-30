外資瘋回補買超267億 台股封關看14,700

台股封關前攻上14600點 再創新高

台股今天在資金行情帶下，除類股輪動，台積電、聯發科、台塑集團等大型權值股上漲，帶動指數大漲逾200點，突破14600點整數關卡，收在14687.7點，封關前一天再創新高。

加權指數終場大漲215.65點，收在14687.7點，成交值新台幣2617.61億元，8大類股幾乎全面上漲，僅營建類股小跌。

大型權值股台積電收在525元，上漲1.94%，股王大立光收3225元，上漲1.1%，鴻海收91.6元，上漲1.33%，聯發科收746元，上漲1.63%。

資金快速輪動，貨櫃航運股三雄長榮、陽明收黑，僅萬海收在50.1元，上漲1.52%。

矽晶圓廠環球晶收725元，上漲2.98%。被動元件族群國巨收521元，上漲2.96%，華新科收228.5元，上漲1.78%，但大毅收88.1元，下跌2.33%。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股年底前續創新高，但因族群快速輪動，追高不易，基本上短線指數上攻仍延續漲價題材，不論是矽晶圓、被動元件、記憶體，還是貨櫃航運的運費漲價，都屬於這個範圍。

廖健佑指出，輪動過程中，資金除在有漲價題材的貨櫃航運、記憶體等輪動，大型權值股也跟著輪動；明年第1季展望相對樂觀，但台股日成交量需維持在2000億元以上，對後市比較有利。

（中央社）

三大法人買超台股317.38億元

台股今天漲215.65點，收在14687.7點，成交值新台幣2617.61億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超317.38 億元。

自營商買超56.99億元，投信賣超6.82億元，外資及陸資買超267.21億元。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股年底前續創新高，但因族群快速輪動，追高不易，基本上短線指數上攻仍延續漲價題材，不論是矽晶圓、被動元件、記憶體，還是貨櫃航運的運費漲價，都屬於這個範圍。

（中央社）

封關行情提前引爆 台積偕台股再寫收盤新高

雖美股周二自高點拉回，台積電(2330)股價今開高走高，配合金融股轉強，以及鋼鐵、塑化等原物料族群上攻；台積電收盤大漲10元至525元創收盤價新高，台股終場大漲215點至14687點，也再創歷史新高價，盤中創下14695點盤中新高，提前上演封關行情。

美股投資人對經濟重啟之路與參議院是否將批准加碼紓困支票感到擔憂，周二美股三大指數震盪收低，失守前一日創下的歷史高點，美股道瓊工業指數下跌68.3點，那斯達克、標準普爾、費城半導體小跌。

周二美股三大指數震盪收低，失守前一日同步創下的歷史高點，但台股在台積電(2330)開高走高，加上早盤先由中鋼(2002)領軍鋼鐵股上攻，漲點持續擴大，早盤立即再創歷史新高。

中場由金融股接棒主攻，大型金控富邦金(2881)、國泰金(2882)領軍，電金傳產合擊，台股愈走愈高，收盤在相對高點；台積電收盤價平了新高，也再創收盤價新高是最大功臣。

台積電今早開高1元，早盤漲5元至520元，加上中鋼以及台塑(1301)領軍原物料股，以及金融股走穩，大型電金撐盤，抵銷長榮(2603)、陽明(2609)等航運股陷入震盪的影響；雖TFT面板的友達(2409)、群創(3481)早盤壓回，但DRAM股南亞科(2408)、華邦電(2344)接棒。台股以台積電穩盤，類股輪動輸漲，帶動今早盤即再創新高點，收盤台積電與台股同步再創收盤價新高。

雖美股周二小跌，但韓股今日早盤再創新高，台股亦再創新高，港股早盤也持續上漲，亞股今早表現仍佳，台股隨勢再攀新高，提前上演封關行情。目前類股輪動快速，個股表現不一，在台積電收盤平新高價支撐，預期明日台股2020年封關表現也不會太差。

（時報資訊 沈培華）

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