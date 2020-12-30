航運股爆恐怖巨量該下船？謝金河洩玄機

貨櫃運價持續飆漲，激勵貨櫃航運類股衝出史上最狂熱的交易，其中陽明12月股價更飆漲110％，長榮海運也大漲逾5成。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，9月鄭貞茂接陽明董座，沒想到遇到史上最強運，但投資市場總會一再重演極度絕望到充滿希望的資本遊戲，行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在極度樂觀中毀滅！現在的貨櫃航運股是在那一段？這是關鍵！

謝金河在臉書發文指出，12月以來，資本市場的目光焦點從熱門的半導體產業轉向貨櫃航運業，29日三檔貨櫃航運股都震出超級大量，其中，長榮海運成交88.05萬張，成交金額339.15億元；陽明海運成交31.56萬張，成交86.74億元；萬海航運成交21.337萬張，金額53.17億，這是貨櫃航運業史上最狂熱的交易。

謝金河說，他在一個半月前，貼出貨櫃運價飆漲的6個原因以來，貨櫃運輸便成為市場焦點，航運股也成了市場交投重心。這次疫情改變了世界經濟的形態，宅經濟、居家辦公成了主題，疫情也影響運輸的形態，像今年空運特別強勁，三家航空攬貨業者，包括中菲行、台驊、捷迅都出現史上從來沒有過的好成績。

「這兩天貨櫃航運股全面大漲，是因為陽明海運公布11月單月獲利，陽明海運11月營收152.65億元，單月稅前盈利34.24億元，稅後純益27.05億元，Eps0.92元，這給市場帶來強大的期待。」

謝金河指出，陽明海運在盧峰海時代連續慘賠，2015年虧損77.22億，16年慘賠149億元，每股淨值剩5.26元，17年減資53.27％，當時增資92.91億，大家都不願意參加，最後交通部、台灣港務公司，以及國發基金進場救援，成為陽明海運三大股東。陽明海運後來找來長榮海運出身的謝志堅力挽狂瀾，穩住陣腳。今年9月鄭貞茂次財務專家的身分出任董事長，沒想到遇到史上最強運，現在有法人估長榮海運朋年Eps7.7元，陽明海運7.5元。

「目前貨櫃運輸景氣會持續多久？沒有人能給標準答案。」謝金河提醒，投資市場總會一再重演極度絕望到充滿希望的資本遊戲，行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在極度樂觀中毀滅！現在的貨櫃航運股是在那一段？這是關鍵！

（中時新聞網 吳美觀）

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