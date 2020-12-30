上市、櫃企業營運快報

今（12/30）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.半導體測試介面設備商穎崴(6515)預計明年1月20日轉上市交易，上市前公開承銷現增新股3046張，其中2072張自今（30）日起至明年1月4日以底價287.6元競價拍賣，每張標單最低投標1張、最高258張，以價高者優先得標，預計明年1月6日上午10點開標。

2.美國大選後不確定性消除，疫苗陸續獲核准上市等利多頻傳，投資人樂觀預期2021年全球經濟不但多國股市創新高，連今年受疫情重創的產業，REITs（不動產證券化信託），股價也在近期出現不小的反彈，REITs否持續走高，法人表示，關鍵在基本面。

3.台糖規劃於雲林古坑麻園地區發展太陽光電，地方傳有不同意見，外界質疑開發必要性，台糖30日表示，本案已完成招標作業，後續將由得標廠商向主管機關申請用地變更，在此期間台糖與得標廠商會努力溝通盡最大之誠意，讓地盡其利。 台糖強調，不會貿然開發。

4.櫃買中心30日表示，捷智商訊科技（6816）申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

捷智商訊成立於民國89年5月間，董事長為林群國，主要經營業務是資訊軟體服務，送件時資本額為1億2,000萬元。

捷智商訊去（108）年業績，營收1億3,277萬元，稅前盈餘1,327億萬元，每股盈餘2.5元。

5.台灣期交所今天上午與致理科技大學舉行產學合作MOU簽約儀式，鼓勵年輕人充實期貨理財及風險控管知識。 期交所透過網路媒體宣傳、線上學習、實務課程、模擬交易等，推廣期貨市場知識。

期交所今天也在致理科技大學辦理「年輕人學期貨拿好禮」實體活動，吸引超過250位學生熱情參與。

6.佳能近年持續尋求轉型，營運可望在今年落底，明年將聚焦影像應用、前端運算、車載應用以及光學元件4大領域，預估明年營運將優於今年。

7.市場傳出晶圓代工龍頭台積電擴大5奈米產能，預期明年5奈米月產能超過9萬片12吋晶圓。對此台積電指出，5奈米製程今年已量產，不對外揭露個別廠區量產時程和月產能進度。