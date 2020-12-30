電阻大廠爆分家 國巨股價緊追台積電

晶片電阻產能達國巨（2327）二分之一的大廠鬧分家，衝擊晶片電阻交貨，導致大陸現貨價大漲10％，晶片電阻股輪流上漲，繼大毅（2478）昨日強攻漲停之下，30日輪漲至晶片電阻龍頭國巨，以及即將收購旺詮的凱美（2375），其中國巨股價已追上台積電（2330）。

該廠最近一個月人事問題愈演愈烈，本周再傳昆山廠製造部門主管跟進去職，人事大地震已經衝擊晶片電阻交期，除了無法準確回覆客戶交期之外，並開始縮減代理商料源，據傳縮減的幅度為原來的40％，29日下午大陸代理商調漲晶片電阻現貨價10％，跟進的代理商有5～6家。

台灣廠商在晶片電阻的合計市佔率達70～80％，集中度高於MLCC，龍頭大廠國巨月產能約1,250億顆，合併基美之後，晶片電阻營收比重降至15％，但因目前還有產能的只剩下國巨、旺詮，導致今日買盤轉進國巨，即將併入旺詮的凱美，國巨股價在第四季強拉大漲之下，已經追上晶圓代工龍頭台積電。

凱美則成為新晶片電阻概念股，由於旺詮年營收規模達48億元，法人預估，旺詮對凱美EPS貢獻度上看4元，凱美明年2月與旺詮編列合併報表之後，晶片電阻營收比重衝高至60％，今日買盤再度湧入凱美，凱美股價衝破90元，不僅創下歷史新高紀錄，也一舉超越大毅。

從稼動率來看，大毅預估1～2月稼動率將維持在80～90％，華新科產能已滿，且已經宣布不漲價；目前電阻還有產能的只剩下國巨、旺詮，稼動率分別在70％、65％，由於終端需求不差，明年第一季被動元件廠營運將有支撐。