航運、光電拉回 風水輪流轉36檔發光

台股今（30日）加權股價指數收盤報14,687.7點，漲215.65點，漲幅1.49％，成交量為2617,61億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計喬鼎、耀登、辣椒、亞電等36檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有31檔，前10名喬鼎（3057）、耀登（3138）、春雨（2012）、虹光（2380）、神腦（2450）、新鋼（2032）、傳奇（4994）、誠研（3494）、淘帝-KY（2929）、吉源-KY（8488）。以上皆漲停。

今日有12檔個股超過4％跌幅，跌幅前10名為華興（6164）、雷虎（8033）、昇貿（3305）、鄉林（5531）海光（2038）志信（2611）中櫃（2613）連宇（2482）群創（3481）益航（2601）。

上市成交量前10名個股華邦電（2344）、長榮（2603）、群創（3481）、中纖（1718）、友達（2409）、新光金（2888）、聯電（2303）、陽明（2609）、中石化（1314）、萬海（2615）。

上櫃有49檔5％以上漲幅，漲幅前10名的個股有辣椒（4946）、亞電（4939）、康和證（6016）、昱泉（6169）、單井（3490）、華義（3086）、凱鈺（5468）、網龍（3083）、富致（6642）、宏遠證（6015）。以上皆漲停。

今日上櫃有13檔股票有3％以上的跌幅，跌幅前10名有驊訊（6237）、立凱-KY（5227）、夠麻吉（8472）、旺玖（6233）、中美實（4702）、天宇（8171）、友輝（4933）、商丞（8277）、廣錠（6441）、正德（2641）。

上櫃成交量前10名為磐亞（4707）、宏遠證（6015）、合晶（6182）、九暘（8040）、中美晶（5483）、中光電（5371）、亞電（4939）、福邦證（6026）、橘子（6180）、元山（6275）。

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