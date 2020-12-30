今日焦點股 重點摘要

今（12/30）日熱門焦點股如下：

（1）根據供應鏈調查及過去伺服器周期慣性，明年首季伺服器組裝量仍將微幅季減7%，但Q2將季增19.8%，需求來自資料中心的增長，而企業用戶需求需待疫情受到控制使得企業願意投資後，於明年下半年逐漸回升，但相對於往年而言無明顯成長動能。

伺服器市場成長動能仍來自於雲端資料中心業者，主要是因SaaS、PaaS、IaaS產業持續成長，且Web API進一步刺激流量，帶動業者業績高速成長。

整體而言，2021年伺服器市場組裝量年增4.8%，其中雲端資料中心業者組裝量年增13.5%，企業用戶年減2.2%。

在個股方面，法人看好廣達(2382)、嘉澤(3533)、健策(3653)、及緯穎(6669)，給予買進評等。

廣達旗下雲達科技(Quanta Cloud Technology；QCT)，其自主開發的台灣首座5G SA(獨立組網)核心網，於日前率先通過工研院5G開放網路驗測平台驗證，成功連接到合作廠商的無線電接入網(RAN)及第三方的5G用戶設備，實現從邊緣到核心、端到端的5G訊號傳輸，大幅提升連結速度。

緯穎與售電業者瓦特先生，完成綠電採購合約簽署，緯穎將成為電業法修法後，首家台灣資訊服務業者透過再生能源購電合約(PPA)直接向售電業者購買綠電，緯穎預期，明年台北總部將有10% 能源來自綠電。

緯穎表示，隨著超大型資料中心客戶宣示在未來數年內要達到碳中和或100%使用再生能源目標，緯穎也計畫從營運端出發，逐步推動節能減碳的工作，今年5月就開始規畫綠電採購，也在近期公布的碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)氣候變遷 (Climate Change)項目中獲得優異成績。（時報資訊 任珮云）

（2）全球鋼市火熱，鋼價明年首季漲勢確立，中鋼(2002)預期鋼市榮景有機會延續至明年第2季，鋼鐵股今日早盤買氣熱絡，中鋼領軍，中鴻(2014)以及下游的盛餘(2029)、燁輝(2023)等全數上漲。

鋼價明年首季漲勢確立，中鋼為首的碳鋼明年首季價格可望持續上漲的格局，並預期鋼市榮景有機會延續至明年第2季。鋼鐵股今早仍是資金聚集的重點類股，中鴻以及低價股表現仍火熱。

中鋼指出，客戶積極搶料，旗下產品全面暢旺，由於需求居高不下，預期鋼市榮景有機會延續至明年第2季。

鋼鐵原物料行情飆漲，國際鐵礦石價格先前創逾九年新高，目前仍居高不下。隨著主要原料價格飆升，預計將推動明年第一季鋼價漲勢延續，明年第2季鋼價也可望續穩。

中鋼明年1月及第1季盤價續漲，中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。

鋼價漲聲不斷，中鋼對明年第2季展望正向，加上是傳統旺季，法人看好明年上半年營運可望呈現逐季成長。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：漲價題材護體，不理外資昨大舉賣超近2.9萬張，盤初股價仍彈升約1.5%。

2.新鋼(2032)：具漲價、綠電雙題材，外資連三日買超，今早放量急拉漲停。

3.官田鋼(2017)：明年1月鍍鋅線、建築用鏍桿等產品每噸大漲4000元且限量接單，昨外資轉買超，今早噴量觸及漲停，越過前高。

4.春雨(2012)：估Q4業績為今年高峰，明年H1營運好轉，獲外資連三日回補買超，今早放量觸及漲停，再登波段新高。

5.中鴻(2014)：具漲價題材，近兩日土洋法人對作，昨本土法人多頭勝出，帶動今早股價一度漲近6%。

6.車王電(1533)：旗下華德動能電巴催油門，不理昨外資轉賣超，今早一度衝過40關、達41.5元。

7.永豐餘(1907)：董事會通過進行大陸地區工紙事業投資架構調整，今早股價漲逾6%反應。

8.麗嬰房(2911)：外資連四日買超，今早多頭強攻逾7%、衝上8.4元，超越前高。

9.敬鵬(2355)：市場需求增，產能利用率維持高檔全年可望獲利，開盤續強，惟高檔有壓，漲幅力守2%。

10.欣興(3037)：外資昨日買超逾1.2萬張，多方吃補動起來，走高2%站穩短均之上。

11.國產(2504)：未來5年營運看好，低調盤整一個月後多方蠢動，早盤攻漲逾2%。

12.美食-KY(2723)：營運苦盡甘來+回檔幅度已深，低接買盤出手布局，今早上揚，140元短底成形。

13.元山(6275)：訂單看到明年首季，逢低買盤積極，今早上跳一舉突破24.5元附近壓力區。

14.中纖(1718)：轉機題材助攻，昨獲外資大買1.1萬張，晨盤強攻5%，攀逾2年高價。

15.環球晶(6488)：矽晶圓看漲，明年營收戰新高，昨獲三大法人聯手買超1184張，今股價攀揚3%，衝上天價735元。

16.通嘉(3588)：需求強勁旺到明年，在外資偏多操作力挺下，晨盤彈高7%，攻上70元及9年高點。

17.偉詮電(2436)：Type-C缺貨，快充概念股大單接不完，早盤急拉大漲7%，追平前高53.3元。

18.佳能(2374)：四路並行，明年揮別谷底，多頭給予掌聲，今快速攻頂，登波段高。

19.高端疫苗(6547)：新冠疫苗TFDA准二期臨床試，晨盤聞訊大漲4%，寫5個月高價。

20.虹光(2380)：外資連5日買超，早盤拉出第2根漲停。

21.大同(2371)：促資產活化拚現金，外資昨轉買超，早盤漲逾2%。

22.國喬(1312)：塑化利多擁簇，吸引買盤進場，早盤漲逾2%。

23.富驊(5465)：宅經濟再發威，外資連6日買超。早盤放量漲逾6%，衝破季線。

24.網家(8044)：寒流來襲，業績更旺，早盤漲1.6%，一度觸及季線。

25.台達化(1309)：全年獲利挑戰歷史新高，外資、投信昨大幅回補，早盤漲逾4%。

(時報資訊)

（4）大同法說會指出，力拚成為智慧能源系統領導者，同時積極改善核心事業，並進行資產開發。大同股價今天開高走高，早盤高點至新台幣27.4元，一度漲逾4%。

大同29日舉行法說會，訂出多項營運目標，包括改善核心事業、落實轉型，改善轉投資事業、積極管理不動產資產，同時投資業務聚焦綠色能源，期許大同未來能成為台灣智慧能源領導廠商。

針對核心事業改善，大同指出，配合綠能政策，大同持續投入太陽能資本投入，電費收入穩定增長，預計年底掛表裝置容量可達160MW（百萬瓦）至170MW。

電力產品則是持續調整產品線，汰換低毛利產品，陸續開發具備智慧化、環保低能耗新產品，完成GIS、電抗器及高壓電動車用馬達等新型品開發。

大同也說，期許能成為台灣智慧能源領導廠商，包含整合型發電系統、智能電網、能源管理系統、資通訊系統、智慧監控系統及儲能系統等。

大同為百年企業，土地資產龐大，中和廠捷運共構案基地已在去年第4季取得投資人資格，今年第3季已與台北市政府簽訂捷運設施委託投資人興建契約，基地面積約5255坪，預估總產權面積約4.4萬坪，預計規劃為捷運共構複合式大樓。

大同莊園部分，第一期預售總收入75億元，明年成屋銷售額約18億元；第二期總銷售26億元，已在今年10 月完銷，第三期預定明年第3季推案，總銷上看150億元。（中央社）

（5）台化(1326)受惠苯乙烯、PS、ABS以及PP等報價穩定，12月營收、獲利將優於11月，且第四季營收會比第三季好，今開高走高，大漲逾2.5%，股價最高達83.9元，寫下今年2月底以來新高，扮演台股再創高點的撐盤主力之一。

目前大陸經濟內需、外銷的成長，促進了亞洲各國包括台灣都受惠， 加上南韓、日本部份石化裝置異常及浙石化酚酮及BPA裝置開車不順，扺銷了大陸新產能投放的部分衝擊，因此，石化、塑膠產品價格回升，大部分回到疫情前，也有少數幾個品項創新歷史新價。

以台化產品線來說，苯乙烯、PS、ABS等為樂觀看好的產品，目前儘管SM報價自高點回到千元附近震盪，可是基本盤仍然偏緊，華東總庫存僅有6.6萬噸，幾乎是歷史新低，而且純苯在600美元以上，有成本支撐，這兩個因素使得SM價格欲低不易。

況且下游需求強勁，ABS、PS報價到農曆年前依舊審慎樂觀，另外，還有PP市況順暢，需求良好，隨著丙烯價格上揚而上調，在差異化政策強力執行下，會是穩定獲利的產品。

另一方面，PX價格儘管受到大陸新產能投放影響持續低迷，維持550美元上下，但純苯價格上漲到600美元以上，已經有全成本，加上OX也回升至近700美元，因此，台化芳香烴營運已有大幅改善。

台化預估，12月營收、獲利將優於11月，且第四季營收會比第三季好，至於明年第一季，從客戶端的瞭解，需求持續良好，台化銷售不會有問題，合併營收雖然受限於上班日減少，售量會比第四季略為減少，不過有售價提高的彌補，預估比較今年第四季減少有限。（時報資訊 王逸芯）

（6）杏輝(1734)法說釋佳音激勵股價收復5日線、月線，帶動懷特(4108)、旭富(4119)跟漲逾3%，喬山(1736)、寶齡富錦(1760)、國光生(4142)、亞諾法(4133)、中化生(1762)等也紛紛漲逾1.5%，拉抬生醫類指漲近1%。

杏輝昨法說表示今年獲利維持水準，旗下杏國(4192)胰臟癌新藥全球三期臨床明年可望完成，加上昨日外資終止連4日來的賣超、小幅回補買超，今日人氣升溫，股價開高後穩漲逾3%，收復5日線、月線。

杏輝董事長李志文表示，集團粗估2020年總體成績接近前一年水準，其中台灣杏輝的獲利維持2019年水準，子公司杏國研發中治療胰臟癌新藥SB05PC全球多國多中心三期臨床試驗預計於2021年第三季完成期末結案，分析報告有機會在第四季可以提出。

集團的布局均依照計畫推動，李志文對於2021年台灣部分的高成長深具信心，而杏國未來因應SB05PC上市的生產供應及業務推動，陸續啟動設備投資所需的資金投入，杏輝仍將保持一貫支持杏國的態度。

高端疫苗(6547)新冠疫苗TFDA獲准進入二期臨床試驗，力拚明年中拿到緊急使用授權(EUA)，盤中一度大漲4%，隨即漲幅漸縮。高端疫苗二期臨床試驗規劃收案人數約3700名，預計以台灣為主要試驗區域，在全台合格的臨床試驗醫院同步展開，若順利獲准，目標是在明年中前完成。（時報資訊 郭鴻慧）

（7）NOR Flash晶片價格看漲，美系外資看好漲價效應，重申華邦電(2344)、旺宏(2337)兩家公司「優於大盤」評等，目標價各為29、52.5元。華邦電今早再度帶量上攻，股價重登30元高檔。

隨著TWS真無線藍牙耳機的需求強勁，加上中芯國際被美國列入黑名單引發轉單，NOR Flash晶片供不應求。摩根士丹利看好NOR Flash明年上半年的漲價效應，預估上半年報價有上漲3%-7%的機會。

摩根士丹利強調，NOR Flash價格走揚趨勢不變，在中芯國際被美國商務部列入實體清單後，具有更多的上漲空間。

記憶體NOR Flash晶片供不應求，傳出華邦電明年NOR Flash產能全數滿載，價格將持續調漲，明年前三季預估逐季調漲約一成。

蘋果今年iPhone 12系列新機，為首次全系列機種均採用OLED螢幕，帶動OLED面板外掛NOR Flash(編碼型快閃記憶體)晶片需求大增，加上TWS(真無線藍牙)耳機近年需求大爆發，NOR Flash整體需求暢旺。

另一方面，中芯遭美方列入貿易黑名單；由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯國際代工1萬片，先前美國限制設備出口中芯國際，旺宏及華邦電已有轉單效應，因中芯國際正式被美國列入黑名單，可能進一步影響市場供需狀況。

隨著NOR Flash供不應求，業界傳出，華邦電明年上半年NOR Flash產能全數滿載，價格持續調漲，明年首季漲幅7-10%，第二、三季各季漲幅將分別約10%，甚至因產能全滿，已暫停客戶下單，避免無法交貨的情形，預期明年下半年產能將持續滿載。

華邦電在記憶體事業部，目前以Nor flash以及利基型記憶體Specialty DRAM為主，第四季Nor flash以及Specialty DRAM需求以及價格都是上漲走勢，後市持續看好。

NOR Flash晶片供不應求，價格看漲，也有利於旺宏營運。旺宏董事長吳敏求先前表示，中芯為中國記憶體廠兆易創新代工，若中芯被美國列入黑名單，不排除造成NOR Flash市場供不應求。

先前美國限制設備出口中芯國際，已帶來台廠轉單效應。蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產編碼型快閃記憶體(NOR Flash)，因而將原本預計交給兆易創新的新iPhone OLED面板外掛NOR Flash訂單，改下給華邦電及旺宏兩家台廠。（時報資訊 沈培華）

（8）ABS、PS報價近期雖受到SM價格下跌影響略有下滑盤整，但需求仍然強勁，到農曆年前審慎樂觀，台達化(1309)今震盪拉高，一度逼近漲停，其後在調節賣壓出籠下，漲幅收斂，10點時約上漲2.7%，震幅劇烈。

台達化在ABS、PS產品報價支撐下，已經帶動11月營收連2月個月年增率轉正，法人也樂觀預期，台達化在需求暢旺下，12月營收將可持續維持正成長，估全年獲利將挑戰歷史新高。

SM在11月中一度急漲逼近1200美元，但是到下旬急跌回1000美元左右，儘管導致市場有些擔憂，外加韓國樂天SM廠在本月初復車，目前SM報價在千元上下震盪，可是基本盤仍然偏緊，華東總庫存僅有6.6萬噸，幾乎是歷史新低。

而且純苯在600美元以上，有成本支撐，有鑑於上述因素，使得SM價格欲低不易，PS價格雖然受到SM價格下跌影響略有下滑盤整，但需求仍然強勁，在下游需求持續堅挺下，台達化第四季營運有撐。

ABS也在十一長假過後，下游終端產品需求優於預期，加上下游客戶庫存水位仍未偏高，目前相關廠商訂單能見度都較過去水準延長，營運至農曆年前維持高檔無虞。（時報資訊 王逸芯）

（9）富動科(6813)今天以參考價12.8元登錄興櫃，盤中最高交易價格來到23.65元，漲幅超過80％，盤中約在20元附近震盪。

富動科成立於2009年，公司專注於數位教育與防疫、博奕、健身與視訊會議等商用利基市場，實收資本額為1.26億元，其主辦券商為台中銀證券。

富動科長期深耕大尺寸觸控顯示器，包括紅外線觸控式、教育用觸控顯示器、工業電腦觸控、醫療及防疫機等，主打互動式應用領域如數位教育、商用會議、健身娛樂，以及各式戶外看板、廣告機、電視牆，生產基地位於桃園蘆竹，總計三條自動化生產線。

2020年前11月合併營收1.6億元，營收比重為產品應用顯示器85％、代工加工費14％、料件與其他1％，內銷訂單超過73％。今年營運獲利表現則因疫情影響，上半年稅後淨利448萬元，每股稅後盈餘0.69元，前11月稅後淨利923萬元，每股盈餘0.73元，今年比去年可望由虧轉盈。

富動科今年10月以現金增資方式，引進策略性投資人銘旺科(2429)進行上下游垂直整合，持有富動近3成股權，用以搶先市場先機、降低採購成本，並強化集團成長動能。

近年來台灣大力推動數位智慧發展計畫，其中包括教育資源的提升，從幼兒教育到大學研究所應用，各式校園電子化互動式教具及多樣化教育軟體將取代傳統手寫黑白板，並提供即時性投票與答題互動，該計畫將持續至2023年，其市場產值高達上千億元，未來發展可期。（時報資訊 莊丙農）