大同力拚智慧能源系統領導廠 股價漲逾4％

大同法說會指出，力拚成為智慧能源系統領導者，同時積極改善核心事業，並進行資產開發。大同股價今天開高走高，早盤高點至新台幣27.4元，一度漲逾4％。

大同29日舉行法說會，訂出多項營運目標，包括改善核心事業、落實轉型，改善轉投資事業、積極管理不動產資產，同時投資業務聚焦綠色能源，期許大同未來能成為台灣智慧能源領導廠商。

針對核心事業改善，大同指出，配合綠能政策，大同持續投入太陽能資本投入，電費收入穩定增長，預計年底掛表裝置容量可達160MW（百萬瓦）至170MW；電力產品則是持續調整產品線，汰換低毛利產品，陸續開發具備智慧化、環保低能耗新產品，完成GIS、電抗器及高壓電動車用馬達等新型品開發。

大同也說，期許能成為台灣智慧能源領導廠商，包含整合型發電系統、智能電網、能源管理系統、資通訊系統、智慧監控系統及儲能系統等。

大同為百年企業，土地資產龐大，中和廠捷運共構案基地已在去年第4季取得投資人資格，今年第3季已與台北市政府簽訂捷運設施委託投資人興建契約，基地面積約5255坪，預估總產權面積約4.4萬坪，預計規劃為捷運共構複合式大樓。

大同莊園部分，第一期預售總收入75億元，明年成屋銷售額約18億元；第二期總銷售26億元，已在今年10 月完銷，第三期預定明年第3季推案，總銷上看150億元。