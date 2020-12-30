台積回神 電子笑 台股天花板再創高

美股收黑，台股加權指數30日開在14,485.97點，小漲13點，傳產漲價概念題材輪動，「航海王」航運股前一日爆出大量後，周三股價暫時拉回休息，唯資金仍在鋼鐵、造紙等族群輪動，不銹鋼板廠新鋼（2032）一開盤就拉上漲停板價，鋼鐵類股表現強勢。

另外，受惠護國神山台股權王台積電回神，早盤開高趨堅，激勵電子股再度群起震盪走高，迄上午9：56的加權股價指數暫報14537點，上漲74點，漲幅0.52%，成交874億元。而盤中最高點一度觸及14,555點，再度改寫歷史新天花板水準。

上市、櫃股票早盤表現較佳股票，包括旭隼、美琪瑪、藥華藥、尼克森、南電、家登、欣興、王品、弘帆、帆宣、神盾、中美晶、浩鼎、大同、旭富、華邦電、豐泰與大江等。

美股方面，美股早盤續創新高紀錄，但隨2000美元紓困案遭共和黨領袖封殺，新冠疫情增溫等負面影響，收盤四大指數收盤翻黑，跌幅介於0.38％～0.22％。

其中，APPLE、GOOGLE、微軟、AMD、MU等重要科技股走勢疲弱。聯電ADR下跌3.82％，台指期夜盤上漲4點。

國票投顧指出，台股挑戰連5漲失利，而且量能有所放大,顯示指數上方具有一定壓力，雖然新台幣盤中突破28.1元大關，續創23年多來的新價，指數亦持續位居五日線之上，資金面、技術面仍有利台股後續發展。

國票投顧指出，惟熱門股開始出現調節賣壓，必須有賴電子族群的接棒，台股會較有再創新高的契機，短期以高檔震盪的機率較大。