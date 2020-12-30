國內第一家！高端新冠疫苗二期臨床試驗

高端（6547）30日重訊公告，旗下新冠肺炎疫苗開發案（MVC-COV1901），已於12月29日取得食藥署（TFDA）二期臨床試驗核准函，成為國內首家核准執行二期臨床試驗之廠商，將有機會獲得3億元補助。

據各界消息，高端技轉自美國國衛院（NIH）新冠肺炎疫苗開發案，第一期臨床試驗數據優異，順利通過專家委員會審議並取得TFDA二期試驗核准函，研發進度後來居上。

根據高端規劃，二期臨床試驗將收案約3,700 人，已與醫學中心、醫院等12個測試點合作，收案年齡層方面，目標65歲以上至少收600人、12-18歲青少年組收300人，另外，為能前進東協市場，也不排除部分越南等國家的受試者。

該二期臨床最快2021第1季完成收案，並完成施打兩針疫苗，明年中進行數據分析後，將申請緊急使用授權（EUA)上市。

就了解，高端將有機會達成衛福部二期試驗年底三億元補助的時程目標。今日（12/30）下午疫情指揮中心記者會，預期也將對外說明國際疫苗採購進度與國內疫苗開發現況。

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