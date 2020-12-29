12/30盤前掃描》鋼鐵人升空 13檔鋼鐵股猛
鋼市漲勢不可擋！ 繼龍頭中鋼調漲明年1月及首季盤價，鋼筋大廠豐興連六周調漲售價後，華新麗華宣布明年1月內銷盤價每公噸大漲6,000元，「鋼鐵人」躍居盤面多頭指標。
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華新鳴槍 1月不銹鋼盤價大漲
全球下半年鋼鐵產業需求回復疫情前高點，且速度優於預期，庫存水位快速下滑，鋼鐵需求於第四季出現V型反轉…閱讀全文
面板缺貨 三星LCD關廠將延後至2021年11月
三星原訂2021年3月關閉所有LCD面板生產線，供應商也都調整客戶或縮減產能，使得三星拿不到足夠的驅動IC和偏光片…閱讀全文
散戶衝 航運股爆天量
在投資人打帶跑操作下，29日當沖買賣均值高達336.77億元，當沖比達52％，顯示航運類股一半的交易量都是「沖」出來的…閱讀全文
電阻大廠爆分家 現貨漲10％
晶片電阻屋漏偏逢連夜雨，就在庫存極度壓縮之際，某大型電阻廠爆分家，事件愈演愈烈，除了無法回覆交期之外…閱讀全文
美股︱道指標普終止連三升 英特爾逆勢飆
英國變種病毒也現蹤美國，科羅拉多州公衛單位證實，一名20多歲、無旅遊史紀錄的男子疑似感染英國變種病毒…閱讀全文
聚焦綠能 14檔拜登概念股漲勢再起
電動車概念股表現，比燃油車股表現強，近期美歐中車市已依序回溫，汽車零組件股也有機會落後補漲…閱讀全文
Type-C缺貨 4檔快充概念股大單接不完
蘋果基於環保理由不再隨機附贈充電器，小米及三星將在2021年跟進，讓Type-C快充充電器可望再度引爆新一波強勁買氣…閱讀全文