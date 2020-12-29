散戶衝 航運股爆天量

台股近期由航運類股獨領風騷，然29日獲利回吐巨浪來襲，類股成交金額暴衝至643.66億元，占大盤逾二成，當沖比也攀升至52％，雙創史上新高。多數台股分析師認為，爆量後作頭疑慮頗高，惟最早一路看好的宏遠證券副總陳國清認為震盪難免，長線仍看好。



貨櫃航運三雄陽明、萬海及長榮今年來狂飆286.96％、176.78％及209.27％，本波段由陽明扮演領頭羊，繼陽明公布11月自結獲利超乎市場預期，繳出每股純益0.92元的好成績單，股價已連續三個交易日鎖住漲停，並帶動航運類股全面齊漲。



但適逢年底法人結帳及長榮9月發行的海外第一次無擔保轉換公司債賣壓出籠首日，一併拖累陽明、長榮、萬海的走勢，尤其長榮終場創下成交量88餘萬張及成交值339.33億元的歷史天量紀錄，三大法人提前結帳賣超6.96萬張，若加上陽明、萬海等貨櫃三雄29日成交量，占比逼近19％，交易火爆。



航運類股當日沖銷更是強強滾，在投資人打帶跑操作下，29日當沖買賣均值高達336.77億元，當沖比達52％，顯示航運類股一半的交易量都是「沖」出來的，除陽明、四維航、陸海、正德及台聯櫃五檔不能當沖交易外，萬海、長榮、中櫃、新興及裕民都「沖」出高人氣，當沖比達51.03～68.05％。



第一金投顧董事長陳奕光表示，上市航運類股成交金額643.66億元，占台股2,879億元的比重超過兩成，達22.35％，這是歷年來少有的現象，航運產業有過熱的疑慮。



德信證券自營部副總吳文彬認為，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海是當今台股傳產股的指標，三檔成交量及成交金額均創歷史天量，但俗話有云「人多的地方不要去」、「重量級大戶才有辦法供應如此大的量」，以長榮短線而言，29日爆大量低點36.15元一旦跌破，技術面上則有作頭的疑慮。



康和證券投資總監廖繼弘表示，依據過去長年的歷史經驗，個股爆大量的後市「不是大好、就是大壞」，只要29日長榮盤中低點未跌破守穩，則代表換手成功，30日貨櫃三雄的漲跌決戰就看陽明。



宏遠證券副總陳國清認為，29日是長榮9月辦理無擔保轉換公司債的賣壓出籠第一天，由於認購價18.2元，認購者獲利豐厚出現賣壓，觀察88萬張的成交量，賣壓已消化一半。對於貨櫃航運產業後市，陳國清仍持續樂觀，他認為歐洲線運價遞延兩個月，陽明11月自結數是9月的業績，隨著歐洲、美國線運價仍續漲，預料2021年第一季獲利高掛可期。