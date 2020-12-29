高點後、新年前停看聽 三大法人賣超54.5億元

美股創歷史新高，今早台股突破14,500再改寫高點，惟新年長假將到，買盤轉保守，指數漲轉跌，電子股疲弱，早盤造紙、航運、鋼鐵三大天王撐住盤勢，但長榮停後獲利了結賣單出籠，一度翻黑，萬海也挫低走下神壇，航運漲勢收斂。漲價題材促使鋼鐵股挾氣勢如虹，春雨（2012）、官田鋼（2017）、海光（2038）、佳大（2033）亮紅燈。士紙（1903）、華紙（1905）、永豐餘（1907）繼續強漲。傳產吸金，電子股量能持續萎縮，成交值占比掉到55％以下，使得台股終場跌11.02點，為14,472.05點，成交值2,869.84億元。今日外資（不含外資自營商）賣超12.0868億元，投信賣超8.2198億元，自營商賣超34.2129億元，三大法人賣超54.51億元。

台股創高後多方休息，電子股人氣降溫，資金停留在傳產族群，鋼鐵與造紙股分居漲幅前2，其中造紙類股指數再攻逾25年半高點，華紙續飆創2011年8月初以來近9年5個月高點，漲幅維持逾2％以上；永豐餘突破30元，也創下近25年半高價；士紙今日追上漲勢，拉抬半根漲停板，威力最猛，榮成（1909）續飆到25.05元後一度翻黑，最終仍站回盤上。鋼鐵股挾漲價題待與市場對明年營運的期待，資金持續聚集，中鋼（2002）、中鴻（2014）以及低價股表現仍火熱，春雨、官田鋼、海光、佳大先後亮燈漲停，惟高興昌（2008）漲勢止步反轉下跌，讓出20元整數關卡。電子股疲弱，台積電（2330）平盤震盪，鴻海（2317）、大立光（3008）跌逾1％，聯電（2303）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、聯發科（2454）、友達（2409）皆在盤下。

電子失溫，台股指數開高後拉回小跌，但強力守在14,400點之上，5日RSI為70.85，10日RSI為66.42，9日K值為77.83，9日D值為69.61，20日乖離率為1.54。台股指數再創新高，28日外資對台股持股市值直逼20兆元、占比45％，雙雙改寫歷史新高；今年外資持股市值增最多15檔中，電子囊括了11檔，半導體晶圓及IC設計股等就高達八檔，非電族群則有4檔。再過2個交易日，2020年即將封關，由於台股再創高加上新年長假，外資今日小幅調節，終結連4日買超，轉為賣超12億元。

瀚亞投信投資長劉興唐指出，台股近日再創歷史新高紀錄，站上14,000至15,000點區間，盤面觀察各族群健康輪動，加上新冠疫情對股市影響持續淡化，短線上多頭趨勢持續，無須預設高檔。從其他層面來看，股市仍相對充滿正面訊息，包括FED為首各國主要央行低利率政策不變，全球資金仍充裕。美國聯準會日前表示，考慮到目前利率水準，現階段股市評價位置並不算過高。近期適逢聖誕節與元旦外資放長假，台股交易量較先前清淡，預計等到元月外資歸隊後，伴隨美股等國際市場多頭趨勢，成交量溫和放大為最佳，具備漲價題材的表現相當活躍，預計將成為接下來盤面重點。

（ 時報資訊 時報編輯張嘉倚 ）

外資歸隊 三大法人賣超台股54.51億元

台股29日跌11.02點，收在14,472.05點，成交值新台幣2,863.09億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超54.51億元。

自營商賣超34.21億元，投信賣超8.22億元，外資及陸資賣超12.08億元。

分析師表示，外資近期買超台股力道有加重的跡象，隨著外資歸隊、台積電1月舉辦法人說明會等因素，對台股維持穩步盤堅皆有助益，加上今年外資大賣台股，可望累積不小的回補力道，配合新台幣匯率升值力道強勁，也將對台股形成強力支撐。

（中央社）

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