12月29日一分鐘強弱勢股
12月29日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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車王電(1533)
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10.00
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旗下華德動能(2237)電動巴士陸續交車，明年認列投資收益可期
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錩新(2415)
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10.00
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受惠全球車市復甦、特斯拉銷量逐步成長，營運吃補
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中電(1611)
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10.00
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照明題材加持，前3季獲利創近5年新高，補漲行情點火
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通嘉(3588)
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10.00
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接連打入網通、筆電等應用，蘋果快充晶片及USB插座拉貨動能強勁
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大毅(2478)
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10.00
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菲國地震引發MLCC庫存偏低疑慮，明年展望正向，外資大舉敲進
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順德(2351)
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9.94
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全球車市回溫，成功拿下特斯拉新一代車用充電系統導線架訂單
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高端疫苗(6547)
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9.94
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二期臨床試驗結果將出爐，看多資金提前卡位，外資連兩日買超
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怡利電(2497)
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9.92
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前擋玻璃抬頭顯示器取得多家大陸車廠訂單，出貨動能強勁
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九暘(8040)
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9.81
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聯發科併購題材加持，股價連兩日跳空漲停，突破收購價22元
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環球晶(6488)
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8.14
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明年上半年產能可望維持滿載，晶圓現貨價具調漲空間
製表：陳昱光
12月29日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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四維航(5608)
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8.97
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籌碼混亂引爆獲利了結賣壓，終結連7漲，KD指標反轉
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研通(6229)
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8.50
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股價高檔續航力道不足，回測五日線支撐，外資反手減碼
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鈺創(5351)
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7.75
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DRAM成長題材熄火，外資大砍4,844張，股價帶量拉回
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麗清(3346)
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7.66
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法人買盤力道未能延續，股價失守50元整數關卡
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耀登 (3138)
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7.47
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股價短線急漲，市場追價動能趨緩，湧現獲利出場賣壓
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美琪瑪(4721)
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6.64
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車用電池題材失靈，失守前波跳空上漲缺口，終結連四紅
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萬海(2615)
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6.53
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三大法人減碼持股，50元整數關卡不保，KD指標向下
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明基材(8215)
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5.96
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外資大砍部位逾5,000張，壓抑股價表現，回測月線支撐
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晶豪科(3006)
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5.62
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封關倒數，股價漲多湧現調節賣壓，三大法人偏空操作
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威鋒電子(6756)
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5.60
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特定賣盤調節，蜜月行情提前結束，股價苦吞連三黑
製表：陳昱光
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