12月29日一分鐘強弱勢股

12月29日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

車王電(1533)

10.00

旗下華德動能(2237)電動巴士陸續交車，明年認列投資收益可期

錩新(2415)

10.00

受惠全球車市復甦、特斯拉銷量逐步成長，營運吃補

中電(1611)

10.00

照明題材加持，前3季獲利創近5年新高，補漲行情點火

通嘉(3588)

10.00

接連打入網通、筆電等應用，蘋果快充晶片及USB插座拉貨動能強勁

大毅(2478)

10.00

菲國地震引發MLCC庫存偏低疑慮，明年展望正向，外資大舉敲進

順德(2351)

9.94

全球車市回溫，成功拿下特斯拉新一代車用充電系統導線架訂單

高端疫苗(6547)

9.94

二期臨床試驗結果將出爐，看多資金提前卡位，外資連兩日買超

怡利電(2497)

9.92

前擋玻璃抬頭顯示器取得多家大陸車廠訂單，出貨動能強勁

九暘(8040)

9.81

聯發科併購題材加持，股價連兩日跳空漲停，突破收購價22元

環球晶(6488)

8.14

明年上半年產能可望維持滿載，晶圓現貨價具調漲空間

製表：陳昱光

12月29日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

四維航(5608)

8.97

籌碼混亂引爆獲利了結賣壓，終結連7漲，KD指標反轉

研通(6229)

8.50

股價高檔續航力道不足，回測五日線支撐，外資反手減碼

鈺創(5351)

7.75

DRAM成長題材熄火，外資大砍4,844張，股價帶量拉回

麗清(3346)

7.66

法人買盤力道未能延續，股價失守50元整數關卡

耀登 (3138)

7.47

股價短線急漲，市場追價動能趨緩，湧現獲利出場賣壓

美琪瑪(4721)

6.64

車用電池題材失靈，失守前波跳空上漲缺口，終結連四紅

萬海(2615)

6.53

三大法人減碼持股，50元整數關卡不保，KD指標向下

明基材(8215)

5.96

外資大砍部位逾5,000張，壓抑股價表現，回測月線支撐

晶豪科(3006)

5.62

封關倒數，股價漲多湧現調節賣壓，三大法人偏空操作

威鋒電子(6756)

5.60

特定賣盤調節，蜜月行情提前結束，股價苦吞連三黑

製表：陳昱光

 

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組