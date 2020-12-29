上市、櫃企業營運快報

今（12/29）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.鴻海集團旗下富士康與日本島津製作所合作，在中國深圳、武漢、成都等22 個據點設立聯合實驗室，搶攻中國汽車產業受託檢測分析服務。

2.亞太電信宣布，向國際電信設備大廠愛立信採購5G行動寬頻網路設備，總金額新台幣25.59億元，提升通訊網路品質。

3.鍍鋅烤漆鋼捲大廠燁輝(2023)表示，全球量化貨幣政策推升原物料價格，台商回流建廠，鋼材及產品原料需求增加，並看好國內光電產業發展，2021年公司朝擴大內銷佔比及創新產品策略來降低匯損風險。

4.製鞋廠鈺齊國際公司28日公告啟動半年配息機制，董事會通過上半年將發出現金股利新台幣3.89億元，每股配發現金股利2.1元，因每股稅後盈餘3.01元，配息率69.77%。

5.疫情衝擊為全球經濟帶來不確定性，企業及金融機構趁市場低利環境發行債券籌措中長期資金，統計公司債及金融債109年度發行規模在12月29日衝破新台幣1兆元大關，台積電發債1200億元居冠。

6.外資昨天再度回籠，大幅買超台股逾百億新台幣，且出口商美元拋匯賣壓仍大，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價失守28.1元，最高匯價來到28.098元，升值4.27角，再創23年半的新高價。

今早新台幣開盤匯價和昨天的開盤價相同，均為28.28元，但隨即匯價升破28.1元；市場對新台幣明年見「27」字頭已經有心理預期，企業也做了「應戰」準備。

7.到了年末尾牙旺季，配合政府12月1日啟動的「秋冬防疫專案」，今年許多企業取消大型尾牙活動，抽獎項目則透過線上方式進行。在各企業福委會採購尾牙贈品的需求下，因此帶動網家(8044)旗下PChome 24h購物站上近兩周(12/14至12/27)尾牙商品銷量較去年同期成長22％，品項集中在3C、電玩、家電系列商品。

8.今年由於疫情衝擊，帶動宅經濟發燒，也讓電信業者們耕耘已久的OTT產業躍升主流，用戶、收視時數明顯攀高，中華電(2412)即宣布，MOD累計觀看時數創55億分鐘新高，台灣大、遠傳亦有亮眼表現。

隨著5G的上路，未來在平台內容上，電信業者勢必將更不能鬆懈，搭配5G網路，需端對等的殺手級內容才可以吸引更多觀眾買單，為加值服務營收創造更多收益。

9.亨泰光學(6747)將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷，投標期間為109年12月29日~109年12月31日，最低拍賣底標為每股新臺幣90.91元，預計110年1月19日掛牌上櫃。

10.聚焦「近視控制」隱形眼鏡的亨泰光（6747），預計2021年1月19日掛牌上櫃，12月29日－12月31日舉行競價拍賣，最低拍賣底標為90.91元。法人認為亨泰產品具利基，且前三季已交出EPS4.92元佳績，可望掀起拍賣熱潮。

11.5G的終端需求將在明年快速成長，對於PMIC(電源管理供應器)的需求量可望相較4G倍增，且面對晶圓產能緊張，矽力-KY(6415)應可取得較充裕的晶圓產能供應與較佳的投片成本，故2021年營運依舊可以樂觀期待。

12.長佳機電工程收入持續挹注，前十一月合併營收11.75億元，較去年同期成長22.26％。今(29)日下午參加法說會，說明營運現況及未來營運展望。

長佳近年營運從機電工程延伸至運動場館經營。2018年起陸續接獲星宇航空辦公大樓、台中水湳愛買購物商場、台中捷場捷運行政大樓工程等機電整合工程，以及台肥簽署南港C2五星飯店及商辦大樓機電工程訂單。