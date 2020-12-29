今日焦點股 重點摘要

今（12/29）日熱門焦點股如下：

（1）全球車市復甦，且車用電子滲透率提升，導線架廠—順德(2351)、PCB廠—敬鵬(2355)及保護元件廠—興勤(2428)目前車用產能吃緊，明年營運看好，今天盤中股價逆勢走高。

歷經中美貿易戰及新冠肺炎疫情兩大利空、修正長達兩年的全球車市自第3季開始重現生機，壓抑的換轉需求引爆，且ADAS逐漸成為汽車標配，帶動車用電子零組件廠營運自第3季重回成長軌道，順德、興勤及敬鵬近期更因車廠訂單湧入及缺工，產能呈現吃緊。

興勤長期耕耘車用保護元件，成功進入汽車高效照明、啟停系統、驅動周邊、DC/DC轉換器、空調系統及動力電池包等保護元件市場，在最夯的電動車部分，訂單亦有斬獲，隨著電動車市場需求攀升，並於2025年進入起飛期，興勤車用訂單可望明顯成長，預期車用產品營收占比將非常顯著上揚。

為因應訂單需求，興勤在高雄楠梓三廠2022年投產之前，興勤將透過去瓶頸、添購設備的方式在兩岸擴產，何益盛預估，興勤旗下貼片型NTC產品將擴產一倍，月產能可望從目前的2億顆提升至4億顆，明年中以後可達成產能目標。在貼片型壓敏電阻部分，興勤也同步擴產，月產能可望從7000～800萬顆提升至1億顆，合計所有的貼片型產品約占興勤營收15%。

順德近兩年營運受到車市低迷影響不小，不過隨著車市需求復甦，營運逐漸擺脫谷底，近期公司在電動車快充領域再下一城，順利拿下特斯拉(Tesla)新一代車用充電系統導線架訂單。

據了解，Tesla新一代的車用充電系統採碳化矽基板，但碳化矽基板製程與矽晶圓製程不同，因此必須要用特殊規格的導線架，技術門檻非常高，順德挾技術優勢通過認證拿下Tesla新一代車用充電系統導線架長單，成為主要供應商，預計明年第2季開始出貨。

目前特斯拉裡面有1200個導線架接近一半是順德的產品，而新一代的車用充電產品無論是單價或毛利都很好，隨著Tesla電動車熱銷，可望成為推升順德未來營運成長的重要動能。

除Tesla外，包括大陸及歐洲其他品牌電動車廠也與順德合作開發車用導線架新產品，新產品可望陸續導入，進一步提升順德在車用導線架市佔率；在全球車市銷售及半導體需求增溫下，順德預估，第4季會比第3季好，明年營運可望優於今年。

敬鵬是全球前二大車用PCB供應商，近兩年受車市不佳及2018年平鎮廠火災影響營運陷入谷底，不過目前營運已見回穩，前11月合併營收為138.51億元，隨著全球車市復甦，敬鵬樂觀看待明年營運，敬鵬表示，全球車市逐步好轉，電動車應用也逐步起飛，明年營收成長可期。（時報資訊 張漢綺）

（2）車王電(1533)旗下華德動能(2237)電動巴士陸續交車，車王電積極開發智能儲能的業務拓展可望大幅向前邁進，明年以後認列華德動能投資收益可期，車王電今天攻上漲停，華德動能在興櫃交易價格也勁揚13％。

華德動能昨天再完成欣欣客運16輛電動巴士的交車，加上先前淡水客運及指南客運總計18輛完成交車，華德動能12月有望挹注營收逾3億元，母公司車王電將百分之百認列。

此外，車王電開發的充電機(具OCPP功能)及充電智慧排程管理系統獲欣欣客運採用，並於明年3月底前於深坑建置一座三能(創能、儲能、用能)的示範充電場站，看好明年開始國內電動巴士大量營運後，對後續儲能將帶來更大商機。

此外，華德動能明年也開始規劃外銷市場，也將一併開拓車王電的三電系統外銷，車王電集團未來來自電動巴士整個供應鏈的潛力可期。

車王電集團投入25億元在台中港加工出口區建設新廠，基地面積6298坪、總建築面積12700坪，年產能將達1700輛電動巴士整車、底盤三電7000套，可充分供應未來電動巴士起飛的市場需求。（時報資訊 莊丙農）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：明年NOR Flash產能全數滿載，傳價格將續漲，昨獲三大法人買超37367張，今早股價突破30關，寫30.6元波段新高。

2.商丞(8277)：追價買盤湧入，今早疾攻突破票面，強鎖漲停10.95元。

3.聯電(2303)：昨三大法人擴大買超38499張，昨夜ADR大漲4.22%，惟上檔50關反壓增強，股價開高走低。

4.台積電(2330)：昨外資持續擴大買超，昨夜ADR改寫次高紀錄，今早股價力守平盤515元，穩住大盤。

5.海光(2038)：鋼筋市場火熱，昨外資又回頭買超866張，激勵早盤股價一度彈上漲停。

6.春雨(2012)：接單暢旺，外資連兩日買超，今早股價急拉漲停20.55元，再創波段新高。

7.官田鋼(2017)：明年1月大漲4000元，有利下季，不理外資持續賣超，今早量增攻上漲停。

8.敬鵬(2355)：電動車應用起飛，明年首季營運看俏，早盤勁揚近4%，挑戰31元上方壓力區。

9.勤凱(4760)：訂單看到明年2月，基本面出色且短底已成形，多方放手攻上漲5%。

10.鄉林(5531)：資產題材火熱，外資回頭買超，激勵股價飆上漲停。

11.美隆電(2477)：居家防疫，家用音響與視訊會議音響拉抬業績，高檔整理後再攻，今早上揚3%。

12.立德(3058)：營運具轉機，股價創高回檔後，今早再度出擊，大漲逾6.5%。

13.車王電(1533)：中低價股當道，多頭湧入，爆量急攻漲停。

14.華紙(1905)：昨外資大舉買超4075張，激勵今早股價一度飆漲近9%。

15.聚積(3527)：出貨回溫，明年Q1拚不淡，早盤帶量強漲逾4.5%。

16.旺玖(6233)：外資再度敲進，軋空氣氛熱，買方積極，股價衝上36.6元漲停。

17.長榮(2603)：外資不鬆手，航海王再破浪而行，晨盤爆大量衝上40.4元天價，維持7%以上漲幅。

18.中電(1611)：資金青睞傳產股，早盤亮燈漲停，向5月高點靠攏。

19.旭品(3325)：計畫處分東莞廠土地，估獲利可貢獻逾2股本。早盤漲4.9%，改寫前高。

20.太普高(3284)：泰嘉攜上揚入主，新董座走馬上任，早盤觸及漲停。

21.中興電(1513)：全年EPS拚3元，外資昨大幅回補。早盤放量漲2.9%、重返月線。

22.彩晶(6116)：攻歐系車廠供應鏈發酵，昨獲三大法人聯手買超6622張，晨盤挾量走升2%，呈連4漲。

23.環球晶(6488)：董座徐秀蘭表示，明年矽晶圓一定會漲，激勵晨盤彈升5%，進逼歷史高點700元。

24.安可(3615)：近日獲外資偏多操作，早盤一度觸頂，登2年半高。

25.元晶(6443)：擴建大尺寸光電電池產線，獲投信連4買，晨盤放量彈升5%，站穩各均線。

26.儒鴻(1476)：昨獲三大法人買超相挺，晨盤價量俱揚走高4%，進逼前高430元。

（4）國際廢鋼原料價格飆漲，豐興(2015)本周鋼筋持續調漲，廢鋼、鋼筋均為連續第六周上漲，有利豐興、東和鋼鐵(2006)、威致(2028)、海光(2038)等業者營運。東和鋼鐵明年元月H型鋼產品價格也續漲，每公噸再漲1100元。

豐興公司本周一宣布，廢鋼收購價每公噸再漲600元，本周鋼筋也繼續調漲900元。廢鋼、鋼筋均為連續第六周上漲。

國際原料行情續飆升，美國貨櫃廢鋼報價大漲45美元至每公噸450美元，本月以來累漲逾百美元，累計本月大漲約133美元。豐興近兩周鋼筋累計漲價1900元，南部鋼廠近兩周鋼筋漲幅更大並已接滿；因此，本周豐興鋼筋續大漲900元，近三周累計漲2800元，逐步跟上南部鋼廠的漲幅。

此外，豐興本周型價報價持平，但下周可望補漲。

同樣隨著國際廢鋼原料行情暴漲，東和鋼鐵明年元月H型鋼產品價格續漲，每公噸再漲1100元。

隨著國際廢鋼原料價格高漲，不僅鋼筋價格周周上漲，H型鋼也大漲；大廠東鋼和中龍鋼鐵也紛調漲產品價格，來反映成本和市場行情。東鋼12月就連續開三次盤，分別每公噸調漲400元、500元及1200元，合計漲2100元，創單月最大漲幅。

由於近期美國廢鋼價格持續上漲，原料行情仍向上，東和鋼鐵明年元月H型鋼產品價格續漲，每公噸再漲1100元，加上農曆年前為傳統營建業趕工旺季，可望帶動業績持續成長。

本周鋼筋持續調漲，預期下周價格仍維持高檔；指標股海光今早強攻漲停24.45元再創新高價。（時報資訊 沈培華）

（5）原物料及運費成本上漲壓力遽增，使造紙三雄各自研議漲價反應，造紙類股續昨（28）日放量飆漲6.82％後，今（29）日開高後續飆6.52％至361.52點，再創1995年4月初以來近25年9個月高點，隨後漲勢雖一路收斂至近2.5％，仍領漲盤面各類股。

其中，昨日亮燈漲停的華紙(1905)今日續飆8.98％至13.35元，創2011年8月初以來近9年5個月高點，早盤維持逾2.5％漲幅。昨日同步漲停的母集團永豐餘(1907)亦續揚7.96％至30.5元，再創1995年7月中以來近25年半高點，早盤維持逾1.5％漲幅。

昨日小漲1.58％的士紙(1903)今日勁揚6.06％至61.3元，早盤維持逾4％漲幅。昨日勁揚7.51％的榮成(1909)今日續飆升7.51％至25.05元、創2年4個月高點，惟隨後漲勢一路收斂，早盤維持小漲態勢。

榮成集團的寶隆(1906)昨日勁揚5.67％，今日續勁揚5.65％至18元，為去年3月中以來近1年10個月高點，早盤維持逾2％漲幅。昨日勁揚5.02％的正隆(1904)今日續揚4.78％至35.05元，創2個月波段高點，惟隨後漲勢一路收斂，早盤維持小漲態勢。

全球航運船大缺櫃，致使運費成本近期大漲，加上美國廢紙報價受疫情衝擊持續攀升，使造紙業生產成本日益攀高，永豐餘對此開出第一槍，傳出明年紙箱喊漲15％因應。正隆亦表示正評估調漲報價可行性，精算工紙及紙箱報價調漲幅度。

至於生產基地主要位於中國大陸的正隆，由於「禁廢令」即將完全生效，在當地大廠帶頭調漲工紙報價帶動下，工紙報價自9月起已明顯回升，使近1年半來受成本拖累的營運表現明顯好轉，後市展望持續轉佳。（時報資訊 林資傑）

（6）鋼價明年第一季漲勢確立，中鋼(2002)為首的碳鋼明年第一季價格可望持續上漲的格局，並預期鋼市榮景有機會延續至明年第二季。鋼鐵股今早再成為資金聚集的重點類股，中鋼(2002)、中鴻(2014)以及低價股表現仍火熱。

鋼鐵原物料行情飆漲，國際鐵礦石價格創逾九年新高後，續向歷史新高邁進。隨著主要原料價格飆升，預計將推動明年第一季鋼價漲勢不會斷，明年第二季鋼價也可望續穩。

中鋼明年1月及第1季盤價續漲，中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。

隨著中鋼續漲明年元月盤價，中鴻也跟漲，中鴻明年1月內銷熱冷軋鋼品每噸同步大漲1200元，鍍鋅每噸漲2500元；中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。並預期後續仍具補漲空間。

鋼價漲聲不斷，隨著中鋼明年第一季盤價漲幅擴大，線材廠官田鋼(2017)明年元月漲勢擴大，鍍鋅線、建築用鏍桿等產品每噸大漲4000元且限量接單，有利挹注明年第一季獲利增加。

受惠下半年鋼價止跌回穩，需求成長，官田鋼第三季單季EPS 0.03元，結束先前連續6季的虧損。前三季每股淨損縮減至0.17元。官田鋼自結前11月營收31.27億元，年減14.67%；營業淨損5128萬元，合併稅前淨利3431萬元，歸屬予母公司稅後淨損3248萬元。（時報資訊 沈培華）

（7）長榮(2603)持續挾著基本面強勁需求，股價今天開盤不久隨即攻頂，是2003年3月以來，再次見到40元價位。

但開盤一小時，已經爆出45萬張大量，突破上周一(12月21日)創下的44.6萬張的歷史天量，股價一度由紅翻黑，可觀察高檔是否進行換手。

目前迄中場12：11的股價暫報38元，仍大漲3。4%。

明年的貨櫃航運有機會迎來類似2010年大多頭行情，在陽明率先公布11月的驚人獲利後，法人報告一路上調貨櫃三雄的獲利及目標價，陽明(2609)甚至看到2021年賺接近一個資本額的預估，長榮先前法人調升至8元，後續有機會持續調升獲利預估，最新長榮預估目標價接近50元。

三大法人上周五開始積極加碼長榮，繼上周五買超36469張之後，昨天又買超6982張，融資也呈現一路上揚，昨天融資大增2.38萬張，融資使用率攀升到24.42％，已經是近期的新高。技術面上，與5日線乖離過大，籌碼今天爆量後出現鬆動，短線籌碼有待沈澱。（時報資訊 莊丙農）

（8）台積電ADR收漲0.17%達106.15美元，創歷史次高；台積電(2330)今開平盤515元，早盤上攻517元，但隨後壓回到平盤之下，一度跌2元為513元，壓抑台股多頭士氣。

隔夜台積電ADR漲0.18美元，達106.15美元，漲幅為0.17%，換算每股為台幣605.59元。台積電周一收盤為515元。外資連續第三天買超，連三天共計買超11157張。

台積電今年10月及11月營收合計已達新台幣2441.68億元，達成率優於預期。法人預期，台積電第4季營收應可順利達成124億至127億美元的目標，甚至不排除有機會超越目標，將改寫單季營收歷史新高紀錄。台積電今年營收與獲利可望同創歷史新高，每股純益逼近20元。

台積公司預期明年上半年仍是歷史最佳的表現。隨著全球經濟可望好轉，明年半導體產業景氣展望樂觀，全球晶圓代工龍頭台積電明年營運可望持續成長，全年業績再挑戰新高。

台積電股價於12月8日盤中創下525元新高，目前股價仍是多頭排列。（時報資訊 沈培華）