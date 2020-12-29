公司債發行量創新高 台積電登年度發債王

疫情衝擊為全球經濟帶來不確定性，企業及金融機構趁市場低利環境發行債券籌措中長期資金，統計公司債及金融債109年度發行規模在12月29日衝破新台幣1兆元大關，台積電發債1,200億元居冠。

櫃買中心表示，今年以來受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，全球經濟嚴重受創，國內債市利率走低，下半年景氣雖自谷底稍有回升，但由於疫情反覆，全球經濟復甦不確定性仍高，市場利率在第3季後持續走跌，企業及金融機構均趁市場低利環境發行債券籌措中長期資金，國內公司債及金融債109年度發行規模在12月29日衝破1兆元大關。

櫃買中心表示，受到利率持續探底影響，國內公司債及金融債發行市場呈現空前盛況，其中普通公司債發行量創下歷史新高，發行量高達7,524.98億元，較去年大幅成長104.5%，並有12家企業發行金額超過200億元，其中台積電更是睽違7年之後再度發行公司債，發行金額達1,200億元為國內企業之首。轉換公司債發行金額為696億元，較去年同期成長71%。

此外，金融機構發行金融債金額亦為近5年新高，達1,920.4億元，並有10家銀行發行金額超過100億元，顯示不管是企業或金融機構在此低利環境下，均積極透過發行債券以鎖定中長期資金成本，明年仍可望維持充沛的發行動能。

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