無懼大盤坐海盜船 31檔穩穩亮紅燈

台股今（29日）加權股價指數收盤報14,472.05點，跌11.02點，跌幅0.08%，成交量為2,863.09億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計車王電、中電、邁達康等31檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有34檔，前10名為車王電 (1533)、中電 (1611)、通嘉 (3588)、大毅 (2478)、錩新 (2415)、順德 (2351)、正峰 (1538)、怡利電 (2497)、春雨 (2012)、虹光 (2380)以上皆漲停。

今日有11檔個股超過5％跌幅，跌幅前10名四維航 (5608)、麗清 (3346)、耀登 (3138)、中福 (1435)、建新國際 (8367)、萬海 (2615)、明基材 (8215)、晶豪科 (3006)、威鋒電子 (6756)、安普新 (6743)。

上市成交量前10名個股長榮 (2603)、華邦電 (2344)、群創 (3481)、陽明 (2609)、聯電 (2303)、萬海 (2615)、中石化 (1314)、友達 (2409)、彩晶 (6116)、益航 (2601)。

上櫃有23檔5％以上漲幅，漲幅前10名的個股有上洋 (6728)、邁達康 (9960)、高端疫苗 (6547)、華義 (3086)、寶島極 (3115)、凱鈺 (5468)、華鎂鑫 (8087)、杭特 (3297)、九暘 (8040)、天鉞電 (5251)以上除上洋外皆漲停。

今日上櫃有8檔股票有5％以上的跌幅，跌幅前10名有地心引力 (3629)、建舜電 (3322)、研通 (6229)、鈺創 (5351)、美琪瑪 (4721)、元隆 (6287)、聰泰 (5474)、邑錡 (7402)、淳紳 (4529)、鑫科 (3663)。

上櫃成交量前10名為合晶 (6182)、正德 (2641)、中美晶 (5483)、旺玖 (6233)、鈺創 (5351)、普誠 (6129)、中光電 (5371)、漢磊 (3707)、金居 (8358)、九豪 (6127)。

延伸閱讀

上市、櫃企業營運快報

鋼鐵人再現！ 電子股反成拖油瓶

籌碼陣腳大亂！航運股爆量貢獻25％