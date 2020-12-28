12/29盤前掃描》15檔外資持股市值大躍進
台股封關倒數提前上演「奔牛」行情！台股指數再創新高，外資持有市值及占比也頻刷新紀錄，28日外資對台股持股市值直逼20兆元、占比45％，雙雙改寫歷史新高 。
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外資持股市值 直逼20兆元
今年來外資持股市值增最多15檔中，電子囊括了11檔，半導體晶圓及IC設計股等就高達八檔，包括…閱讀全文
美國線買艙費 元月漲1倍
運價漲過頭，託運人申訴多，多數船公司傾向以調高買艙費700～1000美元方式，取代基本運價調漲…閱讀全文
陽明大漲 台航、台驊同樂
台驊本身經營海空運承攬業，也投資買進同業股票，目前手上持有陽明股票約1.76萬張，長榮一千多張…閱讀全文
美股︱蘋果強漲3% 道指收漲204點刷新高
川普一改先前反對態度，於周日簽署9,000億美元的新冠紓困方案，為2020年最後交易周增添動力…閱讀全文
造紙三雄漲定了 保營收穩獲利
正隆與永豐餘的成本結構相似，估計漲幅可能也落在15％上下，但漲價產品線更廣涵蓋工紙、紙箱，漲價時間大約就在…閱讀全文
台股超牛氣 頂破五大紀錄
除了權值股持續發揮穩盤作用之外，漲停家數也顯著增加，類股百花齊放，有利多頭列車續往萬五大關靠攏…閱讀全文
NB需求熱 面板雙虎2021續旺
年底全球疫情加劇，預期遠距教學在新的一學期還將持續下去，愈來愈多的政府為線上學習提供購機補貼…閱讀全文