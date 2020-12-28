外資持股市值 直逼20兆元

台股指數再創新高，外資持有市值及占比也頻刷新紀錄，28日外資對台股持股市值直逼20兆元、占比45％，雙雙改寫歷史新高；今年來外資持股市值增最多15檔中，電子囊括了11檔，半導體晶圓及IC設計股等就高達八檔，包括台積電、聯發科及聯電等，另非電族群四檔中，有二檔是28日漲停的貨櫃雙雄長榮及萬海。



證交所統計，至12月25日止已衝至19.51兆元，持股市值占比44.65％，28日台股大漲151點，指數再寫創新猷，外資持有台股市值達19.7兆元、直逼20兆元大關，持股市值占比也接近45％，同步刷新紀錄；合計今年來外資雖仍賣超5,700多億元，但市值卻大增，算是台股大漲的最大贏家。



內資投顧法人幾乎一致認為，外資2021年一定會大舉回補台股，將進一步推升台股指數向萬五、萬六叩關，任何拉回應是買點，而2021年也將是電子與傳產輪漲的格局。



據統計，今年來外資持股市值增加前15大股包括台積電、聯發科、台達電、聯電、矽力-KY、亞德客-KY、智邦、聯詠、環球晶、瑞昱、長榮、欣興、中租-KY、萬海及世界等，只有環球晶及世界為上櫃，其餘均為上市，且台積電市值大增3.48兆元最多。



相當受到關注的是，外資今年來雖賣超台積電達46.9萬張，但持股市值卻飆增3.48兆元，對台積電持股市值仍達10兆多元，而對聯電也是賣超10萬張以上，持股市值增加1,700億餘元、居增加的第四名。



但令人振奮的是，外資今年來對台達電大敲近13萬張、聯發科也激增9.4萬張，也讓持股市值各上升3,600多億元及2,000多億元；長榮今年來獲外資狂加碼22.5萬張，居外資今年來買超張數第一名，欣興近20萬張第二名，都推升今年持股市值水漲船高。



統一投信表示，受惠新冠疫苗問世及資金充沛，預估全球經濟逐步回復正成長，台灣受惠於實體經濟復甦、出口持續暢旺，企業獲利有望雙位數成長，看好元月行情及2月新春開紅盤行情，投資方向上，看好半導體、伺服器、記憶體、工具機及製鞋、塑化等。