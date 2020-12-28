美媒推薦必買3科技股 台灣1王牌上榜

台積電一向被譽為台灣的護國神山，現在連外國人也看好！根據美媒指出，在今年結束前，美國市場最值得購買的三大科技頂級股票中，就有台積電ADR，並認為超微（AMD）、高通（Qualcomm）雖是美國最著名的晶片公司，但如果沒有台積電，這些公司都不可能繁榮發展，而這三大科技股在結束今年驚人的漲勢後，來年後勢仍看漲。

《The Motley Fool》報導，在今年結束前，美國市場最值得購買的三大科技頂級股票，分別是在那斯達克證交所掛牌的手機遊戲開發商Glu Mobile、軟體巨頭微軟（Microsoft），以及在紐約證交所掛牌的台積電ADR。

針對台積電ADR，美國金融作家希利（Will Healy）表示，超微及高通雖是美國最著名的晶片公司，但如果沒有台積電，這些公司都不可能繁榮發展，因為這些公司雖會設計晶片，但它們是無廠半導體公司，這意味著需要像台積電這樣的公司來負責代工。

他並指出，英特爾（Intel）歷來雖自行生產晶片，但因為英特爾在技術上的落後，不得不增加對台積電的依賴，而這一點相很重要，因為英特爾的規模，對台積電的產能極限將是一項挑戰。

不過，希利認為，台積電最近獲准在美國亞利桑那州鳳凰城斥資120億美元建廠，可能有助於解決此一問題，而這家工廠還給台積電提供了另一個重要優勢，因為台灣正面臨大陸的地緣政治威脅，這可能對晶片的生產造成隱憂，但台積電在美國擁有的產能，有助於減輕這些隱憂。

此外，他還強調，儘管到目前為止，今年台積電ADR漲幅將近80%，但台積電的預估本益比仍在28倍左右，考慮到最近一季台積電每股盈餘（EPS）成長了36%，目前的價位還算便宜。

文章來源：The Motley Fool

（中時新聞網 葉明芳）

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