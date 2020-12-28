12月28日一分鐘強弱勢股

12月28日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

萬海（2615）

10

貨櫃輪缺櫃嚴重，貨櫃輪近洋線價格翻揚，法人看好第四季營收

九暘（8040）

10

聯發科旗下絡達，以約15億元100％收購九暘，股價突破20元大關

怡利電（2497）

10

前擋玻璃抬頭顯示器陸續出貨陸廠，第四季已較去年成長

今國光（6209）

9.98

IoT應用訂單能見度看至明年第二季現，車載產品明年亦將回溫

錩新（2415）

9.97

車市復甦、特斯拉銷量大增助攻，11月營收2.11億元，年增逾三成

陽明（2609）

9.96

11月單月EPS 0.92賺贏前三季全年，全年EPS可望挑戰3元以上

研通（6229）

9.95

半導體族群紅通通，11月營收1.94億元，月增18.6％、年增 26％

華邦電（2344）

9.93

NOR Flash供不應求、產能滿載，預計明年首季漲幅將達7～10％

永豐餘（1907）

9.92

紙箱價格喊漲，將於明年元旦調漲紙箱價格15％，產業正面看待

正達（3149）

9.92

玻璃鍍膜、綠建築玻璃出貨增，第四季營運穩健，明年有望轉盈

製表：鄭郁平

12月28日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

台翰（1336）

9.07

成宣德孫公司，惟股價上周大漲逾兩成，股價回測5日均線

海光（2038）

4.71

鋼鐵股腿軟，25日股價創逾11年來新高後，高檔拉回整理

安普新（6743）

4.44

上市蜜月行情趨緩，股價25日一度觸及漲停並未鎖住，股價高檔拉回

燁興（2007）

4.3

11月營收年增逾一成利多出盡，股價24日失守5日均線後連三黑

奇力新（2456）

3.96

法人下修奇力新明年EPS預估值，至7.39元，並調降投資評等至持有

建錩（5014）

3.7

股價25創逾兩年半來新高後，高檔拉回整理

中鴻（2014）

3.23

鋼鐵股進入休息整理，股價於高檔遭遇賣壓，K線連二黑

晶相光（3530）

3.17

訂單看至明年首季，惟股價25日衝高後留長上影線，回測5日線

燁輝（2023）

3

營建工程帶動鋼管需求大增，惟股價高檔遇賣壓，K線連三黑

系統電（5309）

2.97

股價12月初突破50元，獲利了結賣壓湧現，近一個月大跌14.24％

製表：鄭郁平

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 鄭郁平