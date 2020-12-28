12月28日一分鐘強弱勢股
12月28日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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萬海（2615）
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10
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貨櫃輪缺櫃嚴重，貨櫃輪近洋線價格翻揚，法人看好第四季營收
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九暘（8040）
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10
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聯發科旗下絡達，以約15億元100％收購九暘，股價突破20元大關
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怡利電（2497）
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10
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前擋玻璃抬頭顯示器陸續出貨陸廠，第四季已較去年成長
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今國光（6209）
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9.98
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IoT應用訂單能見度看至明年第二季現，車載產品明年亦將回溫
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錩新（2415）
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9.97
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車市復甦、特斯拉銷量大增助攻，11月營收2.11億元，年增逾三成
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陽明（2609）
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9.96
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11月單月EPS 0.92賺贏前三季全年，全年EPS可望挑戰3元以上
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研通（6229）
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9.95
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半導體族群紅通通，11月營收1.94億元，月增18.6％、年增 26％
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華邦電（2344）
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9.93
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NOR Flash供不應求、產能滿載，預計明年首季漲幅將達7～10％
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永豐餘（1907）
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9.92
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紙箱價格喊漲，將於明年元旦調漲紙箱價格15％，產業正面看待
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正達（3149）
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9.92
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玻璃鍍膜、綠建築玻璃出貨增，第四季營運穩健，明年有望轉盈
製表：鄭郁平
12月28日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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台翰（1336）
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9.07
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成宣德孫公司，惟股價上周大漲逾兩成，股價回測5日均線
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海光（2038）
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4.71
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鋼鐵股腿軟，25日股價創逾11年來新高後，高檔拉回整理
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安普新（6743）
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4.44
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上市蜜月行情趨緩，股價25日一度觸及漲停並未鎖住，股價高檔拉回
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燁興（2007）
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4.3
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11月營收年增逾一成利多出盡，股價24日失守5日均線後連三黑
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奇力新（2456）
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3.96
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法人下修奇力新明年EPS預估值，至7.39元，並調降投資評等至持有
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建錩（5014）
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3.7
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股價25創逾兩年半來新高後，高檔拉回整理
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中鴻（2014）
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3.23
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鋼鐵股進入休息整理，股價於高檔遭遇賣壓，K線連二黑
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晶相光（3530）
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3.17
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訂單看至明年首季，惟股價25日衝高後留長上影線，回測5日線
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燁輝（2023）
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3
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營建工程帶動鋼管需求大增，惟股價高檔遇賣壓，K線連三黑
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系統電（5309）
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2.97
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股價12月初突破50元，獲利了結賣壓湧現，近一個月大跌14.24％
製表：鄭郁平
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