3大法人買超161億 台股仰看14,500

造紙航運類股撐盤台股大漲 收14483.07點續刷新高

台股本週步入封關倒數，今天在電子與傳統產業股同步大漲帶動下，加權指數開高走高，終場收在14483.07點，漲151.65點，再創歷史新高。

台股加權指數今天收在14483.07點，漲151.65點，漲幅1.06%，成交值新台幣2503.19億元。

傳產股普遍走揚，包括食品、塑膠、電纜與汽車類股指數同步漲逾1%，玻璃類股指數也漲2.75%。

受惠運費調升，陽明11月獲利表現亮麗，每股純益0.92元，股價漲停，達25.4元，創9年多新高，並帶動長榮、新興及四維航等多檔航運股攻上漲停，整體類股指數漲6.19%，為盤面焦點。

永豐餘在產品漲價題材激勵下，股價漲停，達28.25元，創23年多新高，華紙股價也攻上漲停，整體造紙類股指數漲6.82%，同為盤面多頭指標。鋼鐵與觀光類股表現相對疲弱，類股指數分別收跌0.3%及0.22%。

電子類股方面，記憶體族群在漲價效應發酵下，股價同步走高，包括華邦電與晶豪科股價以漲停作收，旺宏收漲8.42%，南亞科也漲6.07%，表現強勢。

聯發科旗下絡達以每股22元溢價收購網通晶片廠九暘100%股權，強化寬頻通訊晶片競爭力，九暘股價漲停，聯發科股價也有不錯表現，收漲3.5%。

鴻海集團旗下鴻華先進科技與帝寶共同宣布策略聯盟，壯大電動車開放平台MIH聯盟。鴻海今天股價以平盤91.8元作收，帝寶股價表現相對強勢，收在漲停64.6元。整體電子類股指數漲約1.08%。

分析師王兆立表示，資金行情是推升台股創高的主要動力，只是今天指數創歷史新高，成交值卻未同步放大，是否影響後續漲升力道值得追蹤觀察。

（中央社）

三大法人買超台股161.9億元

台股今天漲151.65點，收在14483.07 點，成交值新台幣2503.19億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣161.9億元。

自營商買超31.71億元，投信買超1.05億元，外資及陸資買超129.14億元。

（中央社）

《盤後解析》台股疾「航」備封關 收盤登天14483

台股封關倒數，儘管外資仍處於聖誕休兵狀態，但在台股內資行情挑大梁，加上川普簽署紓困案，美期指大漲下，台股今開高走高，電子、傳產各擁題材，指數盤中放量大漲逾百點，收盤再寫下歷史新高。

今台股終場收漲151.65點、報在14483.07點、成交量為2503.13億元，隨著台股的創新高收盤，2020年封關行情又更讓市場期待。

電子權值股今在外資休假下，交投相對清淡，鴻海(2317)、台積電(2330)股價在盤上小漲，股王大立光(3008)早盤後股價翻黑小跌，終場收跌0.77%、報在3235元。聯發科(2454)2021年看好5G換機潮，並透過子公司絡達收購九暘，擴大IC設計產業布局。

今股價開高走高，大漲逾3.5%，股價最高達741元；面板雙虎群創(3481)受惠面板報價持續看漲，一度大漲逾6%，股價再創高，友達(2409)漲幅也持穩逾2%；聯電(2303)接近午盤股價急拉，大漲逾3.5%。

台股今再創新高，持續驚驚漲，航運、IC設計、面板、造紙等族群點火，類股輪動效應明顯，航運股持續吸金，全球各航線運價火熱，缺櫃問題嚴重，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)今天全面漲停，另外，貨攬業捷迅(2643)，散裝航運的正德(2641)、新興(2605)、四維航(5608)也均登頂。

全球貨運輪大缺櫃致使全球原物料及運費大漲，成本飆升使正隆(1904)、永豐餘(1907)等工紙紙器大廠傳出規畫調漲紙箱報價因應，造紙股股今放量飆漲7.13%至340.48點，創1997年4月底以來23年8個月高點，永豐餘、華紙(1905)放量攻漲停，榮成(1909)、寶隆、士紙(1903)均強勢走揚。

電子股中漲價題材依舊火熱，金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)持續缺貨，明年恐很喊漲，大中(6435)震盪走揚，午盤後漲幅略微收斂，約1.5%，尼克森(3317)大漲逾3.5%；NOR Flash同樣晶片供不應求，傳華邦電(2344)明年上半年產能滿載，價格持續調漲，今奔漲停、盤中持續鎖住在29.25元，旺宏(2377)也大漲逾8%。

以技術面來說，目前短、中、長期均線呈多頭排列，月、季線往上墊高成為下檔強勁支撐，且昨日外資空單已開始回補，待法人歸隊後台股有機會再往波段高點挺進。

分析師表示，目前美國紓困案達成共識，且拜登總統帶頭施打疫苗，市場對未來經濟前景樂觀，且短期外資休假，內資主導，更有利盤勢發展，短線為年底法人及集團作帳高峰，電子及傳產產業利多持續發酵，指數仍有高點可期，持續偏多操作，另外，中長線可關注21年上半年展望佳的個股。

（時報資訊 王逸芯）