成本飆報價漲勢蠢動 「紙」高氣昂

全球貨運輪大缺櫃致使全球原物料及運費大漲，成本飆升使正隆(1904)、永豐餘(1907)等工紙紙器大廠傳出規畫調漲紙箱報價因應。造紙類股今（28）日聞訊放量飆漲7.13％至340.48點，除領漲盤面各類股，亦創1997年4月底以來23年8個月高點。

其中，永豐餘放量直攻漲停價28.25元，亦創1997年5月初以來近23年8個月高點，同集團的華紙(1905)同步放量飆升8.97％至12.15元，創2018年2月底以來2年10個月高點。榮成(1909)勁揚7.95％至23.75元，創2018年8月底以來2年5個月高點。

榮成集團的寶隆(1906)同步放量勁揚7.46％至18元，創去年3月中以來1年4個月高點。正隆放量勁揚5.18％至33.5元，為11月中以來1個月高點。士紙(1903)持平開出後走揚2.99％至58.6元。

全球貨運輪大缺櫃，致使全球原物料及運費大漲，市場傳出永豐餘開出第一槍、將明年紙箱報價一舉調漲15％。對此，永豐餘並未證實，但證實由於時值工紙旺季，原物料成本上漲亦為事實，主要由於美國廢紙報價受疫情衝擊攀升，海運缺櫃亦使報價同步飆漲。

而正隆亦證實近期廢紙成本持續上漲，加上運費同步飆升，為反映成本上升壓力，已評估明年調漲產品報價可行性，但確切時間及漲幅均尚未確定。法人認為，隨著永豐餘開出漲價第一槍，預期正隆產品報價漲幅將相去不遠。

（時報資訊 林資傑）