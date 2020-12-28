上市、櫃企業營運快報

今（12/28）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.中華航空貨運服務佳音頻傳，根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新統計資料，華航名列全球前六大貨運航空公司，貨運權威雜誌《Air Cargo World》也公布2020年評選結果，華航貨運處副總經理劉得湶獲選年度航空貨運風雲人物 (Air Cargo Executive of the Year Award)，華航貨運團隊專業備受國際肯定。

2.台灣本田汽車（Honda Taiwan）為深耕台灣市場，提供各地消費者更方便即時的服務，持續投入鉅資展開全國販售服務網的布建工作。

新建「Honda Cars三重」據點開幕，座落於新北市三重區新市鎮重劃區，以各項符合Honda Taiwan高標準的軟、硬體設備投入，提供附近區域最優質的新車商品及滿意的保修服務。

3.媒體報導，已遭政府中止的核四計畫共有新台幣2849億元虧損，但台電至今仍列為「在建工程」，未在財報真實反應。經濟部長王美花今天表示，明年8月有核四商轉公投，情勢要等到明年比較清楚。

4.響應主管機關雙語分行政策，星展銀行（台灣）12月再於外籍商務人士群集的信義區設立第二間雙語分行。

松仁分行除打造友善雙語金融服務環境，同時結合新加坡特色陳設與數位科技體驗等軟硬體服務，更攜手合作夥伴友達(2409)光電，於松仁分行外牆設置大型LED數位互動電視牆，提供客戶全新視覺體驗。

5.基本金屬金光閃閃？貴金屬今年表現亮眼，但基本金屬也毫不失色，國際現貨價格今年迄今上漲近23%，但由於主要受疫苗問世消息所驅動，超過80%的漲幅發生在第四季。當中，以銅、鎳及鋅價回報最突出，今年迄今漲幅均逾25%，瑞銀研判，基本金屬下個季度將會回檔。

6.中華電(2412)響應政府政策，與經濟部中小企業處聯手推動新創產業發展，在林口新創園區建置全國第一座5G SA n79的新創實證場域，並成立「中華電信林口企業加速器」全力扶植新創團隊，擴大發展5G及AIoT等智慧商業應用。

7.長聖(6712)預計1月8日上櫃，辦理上市前現增發行新股公開承銷，12月28日為公開抽籤日，公開申購張數為1105張，公開申購價格訂為138元，為首家以細胞治療業務上櫃公司。

長聖在細胞委託製造(特管辦法)裡夾持著四大競爭優勢。新藥方面，由於異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)獲美國與台灣FDA核准進行一期與二期臨床試驗治療於急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與COVID-19，具有潛在商機可觀，目前已有美國藥廠洽談授權和合資成立公司。

8.連鎖餐飲集團乾杯(1269)今年受新冠肺炎疫情影響，海內外展店計畫及進度同步暫緩，原訂進軍香港計畫亦喊卡。展望後市，公司表示，明年預計重啟展店腳步，其中台灣規畫以既有品牌新展5～10家店，中國大陸亦規畫審慎重啟展店，其他海外地區則持續觀望。

9.2020年底央行突然祭出打炒房政策，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮認為，2021年受政策因素影響，房市將先蹲後跳，價格溫和上揚。

預期全年雙北市房價漲幅約4~6%，而雙北以外包括桃園、台中、台南、高雄四都房價漲幅約7~9%。此波房市從2014反轉向下緩跌四年，在2018全面止跌、2019年開始回升，2020年增溫，在2021~2023年趨熱，他並大膽預測，台灣房市第六循環將於2024年反轉結束。

10.台糖與長榮集團旗下長榮桂冠酒店聯手推廣頂級國產黑豬，由長榮桂冠酒店(台中)獨家推出10道中西式台糖森悅豬料理。

長榮桂冠酒店(台中)總經理許秉勳表示，頂級的「台糖森悅豬」料理2021年元旦起在台中長榮桂冠酒店的「冠品鐵板燒」及「長園中餐廳」限量登場，歡迎民眾預約品嚐。

11.新光金(2888)指出，副董事長李紀珠表達個人階段性任務已完成，與創辦人吳東進共進退，將辭掉新光金及新壽副董事長，僅留新光銀副董事長，新光金也改派法人代表邱德成接任董事一職。

新光金指出，李紀珠曾擔任台灣銀行董事長與銀行公會理事長，為借重其專長及豐富經驗，繼續為新光金服務，請其擔任新光銀行董事，並獲新光銀行董事會推選擔任副董事長一職。