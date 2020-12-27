封關周 台股拚創新高

台股漲勢銳不可擋，上周加權指數一度達14,411.93點，逼近歷史新高14,427點，周K線連八紅，今年來指數累計大漲2,334點；專家看好美股維持高檔榮景、資金行情、類股健康輪動三大利多，2020年封關有望挑戰歷史新高，封關日拚六均線（日、周、月、季、半年及年線）收紅，建議可抱股過年。



台股漲勢凌厲，全年漲點可望創下史上第五大漲點，僅次於1989、2009、1988及1993年的2,779～4,505漲點，也有望創下台股年度封關首次站穩「萬四」大關的一年。



華南投顧董事長儲祥生出，全球資金行情效應，不僅低利率環境，也顛覆以往本益比觀念，也使得台股呈現45度仰角上攻強漲走勢，加以新冠疫情因素，除電子股受惠去美化及去中化等業績大幅衝高外，航運貨櫃及鋼鐵等傳產類股也加入輪動行列，支撐台股行情持續攀升，以目前美股維持高檔榮景，加以全球資金效應以及年底作帳等因素，封關周盤勢仍看漲。



第一金投顧董事長陳奕光表示，台股12月來指數累計上揚609點，本月的月線收紅沒有懸念，目前周線及月線都站穩萬四，季線站穩萬三，半年線在12月24日站上萬三，年線也在12月22日站上萬二，封關有機會拚含日線在內的六均線收紅。封關周僅四個營業日，指數震盪區間看月線到14,500點，有機會創歷史新高，即使年底前因美股波動，預期下周新曆年指數也會突破14,427點上看14,600點，因此可抱股過年。



陳奕光指出，以11月外銷接單實績佳及預估12月外銷接單續旺，有利上市櫃公司12月業績優於預期，估計單月營收創新高有50到100家，上市櫃今年獲利將由原預估2.4兆元、實際上看2.5兆元。以美國紓困案發放支票以及失業救濟金等，將帶動美國明年第一季消費及GDP上揚，而國內持續推動企業合併及整合（晶電及隆達，國巨集團旗下奇力新、凱美，中美晶與宏捷科等），將帶動估值上揚，有利於延續電子股漲升行情。



儲祥生表示，台股年底作帳行情，元旦後將接續元月做夢行情，加以外資買盤回流，將有利於盤勢震盪攻堅走勢，電子股反映基本面業績持續成長，但要留意漲多後回檔風險，另傳產股及金融股等可望維持輪動格局，但也要緊盯美股波動，如果有明顯走弱也將影響台股回檔修正。