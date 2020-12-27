台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好IC設計、DRAM等八類股

台股上周高檔震盪上揚行情，周K線連八紅，各類股漲跌互見，以航運類指數上漲5.59％，觀光類指數下跌4.38％最強勢。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：IC設計股、DRAM股、手機股、面板股、鋼鐵股、塑化股、汽車股、生技股等，研判本周指數將在14,000～14,500點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.歐美新冠肺炎疫苗開始接種。

2.美國經濟刺激方案達成協議。

3.經濟復甦帶動需求回溫。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.新冠肺炎病毒出現變種，傳染力增加。

2.聖誕長假，外資交投清淡影響台股資金動能減弱。

3.美國對中國制裁持續，增添金融市場變數。

日盛投顧：指數區間上看14,500點

台股上周震盪攻堅走勢，25日加權指數收高14,331.42點，較18日的14,249.96點累計上漲81.46點，周漲幅為0.57％。日盛投顧預期本周指數在14,100～14,500點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：半導體股、PCB股、被動元件股、運輸股、原物料股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期三項國際利多因素：

1.疫苗開發進度優於預期。

2.新款5G 手機陸續問世、滲透率升。

3.聖誕節購物旺季有利供應鏈拉貨。

另提醒注意三項國內外利空因素：

1.川普對中國企業頻頻祭出新禁令。

2.美國紓困案仍有變數。

3.新台幣升值使外銷股產生匯損壓力。