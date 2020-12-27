台股耶誕紅！抱股跨年？專家曝最好的做法

台股耶誕紅，在半導體、航運股走強激勵下，周五收在1萬4,331點，周線連八紅；日盛投顧總經理鍾國忠表示，在外資休長假，在交易量能不足下，2020年最後4個交易日，正是「汰弱留強」的好時機，對於景氣連動相關的類股，「千萬別抱股跨年」。

選股操作將是重點

為何投資人不要抱股跨年？鍾國忠表示，理由很簡單，耶誕、元旦假期，是歐美國家最容易群聚的時刻，尤其南美、義大利人熱情不減，加上歐美自由民主國家，民眾行為很難控制，就怕放個連續假期回來，疫情、股市皆一夕豬羊變色。

對於疫苗普及需要時間，疫情最快明年第2季才會下滑；國泰證期研究部分析師蔡明翰認為，跨年長假過後，歐美疫情恐將持續攀升，但全球股市要出現恐慌性下跌的機率並不高，高檔震盪整理卻是在所難免，選股操作將是重點。

他建議，若是短線操作，可以選低位階族群，尤其是基本面有支撐，但股價前3季表現不佳、第4季轉強、落後補漲的族群，預估農曆年節前，還有一波表現；若中長線布局，基本面好的族群，包括電子、手機、蘋果概念股等，只要元旦假期後震盪拉回，都是很好加碼布局的時機，明年紅包行情仍可期待。

台股漲幅全球第三強

第一金電子基金經理人張正中表示，自今年以來台股累計上漲19.5%，漲幅居全球第三強；其中，半導體等科技類股扮演中流砥柱的角色，累計漲幅62.6%，超越電子類股指數的32.9%；而台股各類的表現，造紙類、半導體的漲幅也都超過5成以上，是今年表現最優異的類股。

即將進入2021年，張正中認為，在美中競逐全球科技霸主下，預料台灣電子業供應鏈將持續「左右逢源」；加上全球景氣復甦，台股上市櫃公司獲利成長率上看15%至20%，將超越2018年高點，所以台股後市不看淡，建議逢回都應加碼布局。

（中國時報 洪凱音）

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