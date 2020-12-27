12/28盤前掃描》壓寶封關 13檔吸睛

台股12/28盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.篩選外資前一周賣超2,000～9,000張以上，但上周回頭轉買，買超4,000張以上至2.1萬張以上，計有中纖、群創、華夏、元太、聯電、和桐、大亞等股；投信由前一周賣超1,000～8,000張以上，轉為買超至少1,000張至1.38萬張，也有華邦電、華航、光寶科、強茂、國喬、日月光投控等。

2.2020年受惠疫情帶動、全球筆電大熱銷，市調機構預估，今年全球筆電市場出貨量及創歷史新高、突破1.7億台大關，全年銷售總額更超過1,320億美元，並預期筆電需求增長走勢至2023年才將放緩。惟直到2025年度，全球筆電出貨量估都將穩站1.7億台以上。

3.宣德27日公告，斥資2.74億元收購台翰最大股東台橋投資之所有股權，台翰將成宣德間接持股19.47％之孫公司，經營權宣告易主。由於宣德與陸資廠立訊合作關係緊密，近年產品逐漸從連接器往下游系統組裝擴張，在蘋果單上數度告捷，台翰加入宣德旗下，在市場留下無限的想像空間。

4.敦南SOGO大樓恐將易手！據金融圈人士透露，敦南SOGO大樓目前正進行簽約交易階段，買方為皇翔建設旗下關係企業，總成交價約在130億元左右。

若此案順利交易完成，將是金鼠年總交易金額排名第二高的商用不動產交易案。皇翔董座廖年吉和夫人廖林淑花伉儷，此次大手筆收購不動產，將再度震撼房市。

5.IC設計廠九暘27日召開董事會，通過將與聯發科子公司絡達簽署股份轉換契約，擬以每股22元、約當15.8％溢價為對價，將全數股份售予絡達。

這也是聯發科繼併購亞信及英特爾Enpirion電源管理IC事業以來，今年第三度啟動併購案，合計斥資超過30億元，全面擴張電源管理IC及網通事業體。

6.全球大缺櫃推升國內外原物料價格驚驚漲，國內工紙紙箱大廠也受不了喊漲！據了解，永豐餘在上周發出漲價通知，開出第一槍，基於美國廢紙從7月至今已翻漲逾一倍的成本壓力，預計本周五、也就是明年元旦起，調漲紙箱價格約15％。台灣紙市向來維穩，這將是近年頭一回喊漲。

7.國發會主委龔明鑫接受本報專訪表示，美國無限量QE為市場注入大量資金，可能推升資產性價格，但不會讓油價回到100美元以上，不致於引發輸入性通膨，2021（明）年台灣沒有通膨問題。

不過，為避免大量資金進入台灣推升泡沫風險，將設計機制把游資導入公共建設及對國家長期發展有幫助的產業。

另外，隨著全球經濟於明年下半年復甦，跨境旅遊、商業活動恢復，將會出現報復性成長，相信「海嘯第一排會變成海景第一排」，全球供應鏈重組也將重新啟動而帶動我金屬機械出口，產業K型兩極化現象可望改善，預期明年台灣經濟成長率將高於主計總處預測，有機會超過4％。

8.由於今年疫情害美國零售業損失慘重，各家業者無不提前展開年終促銷，使年終購物季長達2個半月。這段期間雖然整體零售銷售成長不如預期，但線上銷售締造49％史上最大年增幅。

9.散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）本月24日封關，受疫情影響，今年全年均數1,066點，較去年的1,353點年減21％，克拉森估明年市場需求增4.4％，供給增1.3％，其中海岬型僅增0.4％，輕便型僅增加0.6％，巴拿馬型增2.4％，超輕便型增2.1％，需求明顯大於供給，散裝族群相當看好。

原本股價在票面價下的四維航（5608）、正德（2641），在過去一周股價都回到票面價以上，其中，四維航近三個月股價上漲97.6％；正德近三個月股價則是上漲41.95％。

B.利空因子：

1.在和碩、緯創屢傳掉單之後，陸資蘋果供應鏈卻逆向持續壯大中，與立訊關係緊密的宣德、美律，近日相繼宣布插旗台灣中小公司，宣德透過收購台橋投資入主台翰，美律認購興能高可轉換公司債，以立訊為首的新山頭持續擴大陣容，蘋果供應鏈勢力此消彼長可見一斑。

2.國發會主委龔明鑫表示，國外QE政策資金豐沛，一旦熱錢及台商資金匯入台灣，政府會積極防守，避免資金流入炒作房地產，第三波打房措施研議推出房地合一稅2.0，短期持有定義擬趨嚴，可能拉長至三年以上，惟尚未定調。

3.中國人民銀行副行長潘功勝27日證實，大陸四大金融監管部門26日約談螞蟻集團，並羅列出螞蟻藐視監管、法律意識淡漠、違規套利，以及利用優勢排斥同業等四大問題。監管部門並對螞蟻提出回歸支付本源等五大要求。

另一方面，浙江省市場監管局27日透露，大陸國家市場監管總局調查組24日前往阿里巴巴，調查阿里涉嫌壟斷行為。市場人士判斷，阿里一旦在涉及壟斷，恐遭天價罰款。

4.陸媒「品玩」日前報導指控特斯拉中國為完成產量，正在不擇手段地降低其品質標準，而特斯拉上海廠也已淪為「血汗工廠」。對此，特斯拉對外事務副總裁陶琳26日回擊，文章編織的如此離譜，已經超出想像力，而公司法務已經在準備控告品玩。