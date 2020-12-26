耶誕紅不滅 台股下周新高封關在望

台股多頭表態拉出耶誕紅！三大法人25日同步翻多，加權指數在震盪中上漲51點收在14,331點，展望下周，三位投資專家一致看好31日封關前蓄勢挑戰14,390點，有機會以歷史新高封關，為2020年畫下漂亮的句點。

儘管12月下旬外資展開耶誕節假期，但封關倒數前反而開始回頭加碼，對集中市場連三買、合計近90億元；三大法人25日也終於同步站在買方，帶動周線連八紅。

台股11月大漲近10％，12月上旬續攻，市場原認為下旬恐會拉回，蓄積明年元月行情動能，不過台股連日來獲內資力挺，加上外資也買超，讓市場對封關前台股行情普遍樂觀，不但看封關前可望挑戰歷史新高，且續看旺元月行情。

12月至今台股再漲608點，月線連拉二根長紅棒，據統計，2020年台股累計已上漲超過2,300點，拉出長紅，為近10年來最佳行情。

目前持樂觀看法的統一投顧董事長黎方國指出，這波台股看回不回，市場人氣旺盛，不但看好封關前有機會再創歷史高點，預期未來幾個月將以「進二退一」方式向上，第一季末至第二季初，指數有機會在電子股輪漲帶動下直攻萬六，台股全年可能呈現「M」型，分別在3～4月間及11～12月間見雙高。

富邦投顧董事長蕭乾祥及萬寶投顧董事長朱成志，也樂見封關前台股挑戰歷史新高，蕭乾祥分析，台股再度強勢站上五日均線，沒有回頭的跡象，預期將在電子與傳產兩大類股輪動下漂亮封關，下周指數將在10日線到創歷史新高之間游走；但蕭乾祥也提醒投資人，因指數在相對高檔，市場容易受風吹草動影響，要保持高度戒心。

朱成志認為，台股近日波動大，主因外資參與減少，由內資主導，但內資留倉意願相對低，偏好做當沖，造成盤中雖攻上14,400點之上，當沖賣壓隨即出籠，盤勢震盪。