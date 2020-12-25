集團龍頭領軍 16檔衝刺年底作帳

台股封關倒數，集團股作帳行情持續展開，包括長榮、遠東、裕隆、鴻海、友達、華新、聯電等集團龍頭股均有亮麗表現。其中，除少數個股25日遭法人逢高調節外，多數都大舉加碼，以長榮獲三大法人買超3.64萬張最給力，裕隆傳打入Apple Car股價亮燈漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，集團股年底都有一波作帳行情，集團交叉持股愈多愈有機會，另股價落後的集團股也有作帳壓力。

蘋果電動車Apple Car傳出明年第三季將發表上市，鴻海與裕隆華創合組的鴻華先前也傳出打入Apple Car，由於鴻海集團股今年表現相對落後，法人狂敲2萬張，25日股價上漲2.4％、收91.8元，裕隆更一路攻上漲停41.05元，成交量大增逾十倍至近2.26萬張。

鴻海日前才公布MIH電動車開放平台聯盟名單，已有逾200家公司響應，旗下富智康與臻鼎-KY均入列，鴻海集團的乙盛-KY、廣宇、群創同步獲法人敲進，股價表現不俗，尤其乙盛-KY狂飆9.26％。

受惠於漲價題材的面板雙雄，除了上述的群創，友達股價同樣火熱；漲價題材還有長榮集團的長榮及榮運，以及遠東集團的裕民，近來因貨櫃海運運價持續飆漲，加上鐵礦砂大漲帶動散裝航運股揚帆，股價同步創高，宏遠投顧副總陳國清認為，長榮明年獲利持續爆發，股價有機會看到45元甚至更高。

泛聯家軍的聯詠近來受惠納入台灣50成分股利多，推升股價連日改寫新高；聯電也在三大法人連兩日合計買超逾1.7萬張下重啟漲勢。