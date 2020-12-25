12月25日一分鐘強弱勢股
12月25日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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集盛(1455)
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10.00
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需求在疫情趨緩後逐步回溫，加上原料價格上漲，報價調升
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陽明(2609)
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10.00
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運價居高不下，自結11月單月EPS達0.92元，直逼Q3成績
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佳凌(4976)
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9.98
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受惠蘋果Apple car有望提前問世，自駕電動車題材發威
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麗清(3346)
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9.96
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獲美系客戶LED車燈模組10年長單，2021年開始小量出貨
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尼克森(3317)
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9.95
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晶圓代工產能吃緊，MOSFET漲聲響起，營運看旺到明年Q2
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晶心科(6533)
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9.93
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客戶重啟RISC-V開發案，11月自結EPS達0.72元，全年拚損益兩平
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裕隆(2201)
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9.91
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外傳打入蘋果Apple car供應鏈，吸引三大法人聯袂買超近3千張
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康普( 4739)
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9.89
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蘋果打入電動車市場，搭上題材順風車，助攻25日法說行情
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美琪瑪(4721)
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9.89
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特斯拉衝刺全年50萬量生產目標，相關供應鏈上緊發條
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佳邦(6284)
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9.85
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24日法說會釋出樂觀前景，加上公司具備集團作帳題材
製表：柯宗沅
12月25日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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威盛(2388)
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5.46
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子公司掛牌題材退燒，股價自高檔回落，跌破月線支撐
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盛達(3027)
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5.38
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突破區間盤整後，25日面臨外資逢高調節賣壓，開高走低
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第一銅(2009)
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4.97
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12月以來股價狂飆61.25％，遭主管機關打入分盤交易
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申豐(6582)
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4.58
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各國疫苗陸續施打，疫情得到控制或將降低醫療手套需求
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九豪(6127)
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4.50
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受指標股國巨量縮回測影響，外資由買轉賣，尾盤跌幅放大
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淳安(6283)
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4.45
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盤中一度創下兩年來新高價，卻迅速回跌，留出長上影線
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麗臺(2465)
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4.44
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比特幣高檔盤整，股價25日同步回測前低21.5元價位
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晟銘電(3013)
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4.15
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短線衝高後量縮回檔，外資連2日合計賣超534張股票
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建舜電(3322)
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3.97
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自結11月稅後盈餘僅987萬元，較去年同期衰退17.2％
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奇力新(2456)
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3.81
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與凱美雙方透過子公司股權互相轉讓，遭法人下修評等
製表：柯宗沅
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