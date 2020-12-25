12月25日一分鐘強弱勢股

需求在疫情趨緩後逐步回溫，加上原料價格上漲，報價調升

運價居高不下，自結11月單月EPS達0.92元，直逼Q3成績

受惠蘋果Apple car有望提前問世，自駕電動車題材發威

尼克森(3317)

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