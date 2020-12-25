12月25日一分鐘強弱勢股

12月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

集盛(1455)

10.00

需求在疫情趨緩後逐步回溫，加上原料價格上漲，報價調升

陽明(2609)

10.00

運價居高不下，自結11月單月EPS達0.92元，直逼Q3成績

佳凌(4976)

9.98

受惠蘋果Apple car有望提前問世，自駕電動車題材發威

麗清(3346)

9.96

獲美系客戶LED車燈模組10年長單，2021年開始小量出貨

尼克森(3317)

9.95

晶圓代工產能吃緊，MOSFET漲聲響起，營運看旺到明年Q2

晶心科(6533)

9.93

客戶重啟RISC-V開發案，11月自結EPS達0.72元，全年拚損益兩平

裕隆(2201)

9.91

外傳打入蘋果Apple car供應鏈，吸引三大法人聯袂買超近3千張

康普( 4739)

9.89

蘋果打入電動車市場，搭上題材順風車，助攻25日法說行情

美琪瑪(4721)

9.89

特斯拉衝刺全年50萬量生產目標，相關供應鏈上緊發條

佳邦(6284)

9.85

24日法說會釋出樂觀前景，加上公司具備集團作帳題材

製表：柯宗沅

12月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

威盛(2388)

5.46

子公司掛牌題材退燒，股價自高檔回落，跌破月線支撐

盛達(3027)

5.38

突破區間盤整後，25日面臨外資逢高調節賣壓，開高走低

第一銅(2009)

4.97

12月以來股價狂飆61.25％，遭主管機關打入分盤交易

申豐(6582)

4.58

各國疫苗陸續施打，疫情得到控制或將降低醫療手套需求

九豪(6127)

4.50

受指標股國巨量縮回測影響，外資由買轉賣，尾盤跌幅放大

淳安(6283)

4.45

盤中一度創下兩年來新高價，卻迅速回跌，留出長上影線

麗臺(2465)

4.44

比特幣高檔盤整，股價25日同步回測前低21.5元價位

晟銘電(3013)

4.15

短線衝高後量縮回檔，外資連2日合計賣超534張股票

建舜電(3322)

3.97

自結11月稅後盈餘僅987萬元，較去年同期衰退17.2％

奇力新(2456)

3.81

與凱美雙方透過子公司股權互相轉讓，遭法人下修評等

製表：柯宗沅

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 柯宗沅

證券組