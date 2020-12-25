3大法人買超69億 台股年底可望漂亮封關

台股收漲51點 法人：企業獲利上修有利股市上攻

鴻海和友達走勢堅挺，台股盤中一度大漲120點，午盤後漲勢收斂，終場台股上漲51點，收在14331.42點，週線收紅。法人表示，明年全球經濟回升趨勢不變，美台企業獲利有上修空間，有利支撐股市上攻。

美股因耶誕假期提早休市，台股今天盤勢走強，在鴻海和友達領軍下，電子權值股盤中表態，大盤最高站上14400點整數關卡，來到14400.83點，大漲120點，儘管午盤後漲勢收斂，台股仍站穩14300點和所有均線之上。

加權股價指數終場上漲51.14點，收在14331.42點，漲幅0.36%，成交值新台幣2127.61億元，電子股上漲0.4%，金融股小漲0.16%。台股今天收週線，週線上漲81.46點。

主要電子權值股漲幅收斂，晶圓代工龍頭台積電終場收在511元，小漲0.2%，鴻海受惠同業中國大陸公司遭併購和電動車題材，終場收在91.8元，上漲2.46%。聯電終場收在46.75元，小漲0.43%。

股王大立光午盤後一度翻黑，終場收在平盤3260元，華邦電收在26.7元，上揚3.49%，南亞科收在84元，下跌1.52%，日月光投控收在80.9元，小漲0.5%，友達收在15.15元，上漲3.77%。

傳產航運股回神上漲3.77%，其中長榮收在33.45元，大漲7.9%，陽明收在漲停23.1元。

台塑四寶在平盤附近整理，其中台塑收在92.8元，小漲0.22%，台塑化收在94.2元，小跌0.32%，南亞收在69.4元，小漲0.29%，台化收在79.6元，小漲0.63%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，即使全球疫情持續升溫，但病故率反降，美國聯準會（Fed）重申2023年前不升息，全球三大央行擴表動作不變，預期明年2021年全球經濟回升趨勢不變，美台企業獲利仍有上修空間，有利支撐股市上攻。

展望台股後市，市場關注歐美疫情升溫是否影響年終旺季、疫苗進度、電子業供應鏈缺料程度和報價以及終端需求。

魏永祥指出，中長期來看全球資金效應持續，配合明年台股企業獲利看佳，台股依舊看多，觀察類股族群，可留意包括5G、半導體、光學、汽車零配件等，另外優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等有表現空間。

（中央社）

三大法人買超台股69.55億元

台股今天漲51.14點，收在14331.42點，成交值新台幣2127.6億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣69.55億元。

自營商買超12.94億元，投信買超3.87億元，外資及陸資買超52.74億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天指數反彈逾百點，主要是原物料族群持續發酵、半導體類股持續攻堅，儘管外資今天休假，不過量能預估仍有2300億元左右。

（中央社）

《盤後解析》台股仍有舞台 年底可漂亮封關

台股今天早盤在原物料持續上漲及半導體轉強，加權指數再度觸及14000點關卡，但整體量能不足，盤中漲勢收斂，終場加權指數以14331.42點作收，上漲51.14點，漲幅0.35％，成交金額2127億元。

分析師指出，中央銀行本周公布11月金融情勢，M1B和M2年增率為14.3％及7.6％，分別創126個月及134個月以來新高，顯示市場資金動能無虞，其中活期存款餘額19.34兆元更連續13個月創新高，年增率15.47％也創127個月最大，在M1B與M2持續維持黃金交叉下，台股這波資金行情似乎尚未退燒。

時序接近年底，若統計最近10年大盤於元旦前後的走勢可發現，元旦前5日、10日、20日指數上漲機率均高達70％，且距離時間越久，指數上漲漲幅更大，以目前來看，在指數於高檔震盪同時，預期年底之前台股仍有機會持續往上表現，即便在最後一天，上漲機率仍高達60％，預期2020年台股將演出漂亮封關。

不過2021年之後，最近10年的統計資料可以發現，在後續3日、5日、10日整體上漲機率都在40％，顯示元旦初期指數將消化漲多的賣壓，但隨著消化賣壓後，後續20天上漲機率又來到80％，代表過往經驗都顯示近期指數即便有回檔，仍建議逢低偏多操作。

（時報資訊 莊丙農）