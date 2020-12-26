全球轉向綠色能源 1文掌握5大投資方向

雖說一個世界，兩套系統的格局已回不去，但2018年川普正式對中國提高關稅，啟動貿易戰，到底還是影響了中國的施政方向，綜觀11月9日拜登當選之後中國新出台的政策，一、RCEP吻合拜登的多邊貿易主義。二、十四五計畫對綠能高度重視，以2030年的戰略目標，非化石能源占比20%估算，未來五年可再生能源有望增加500GW(百萬瓩)，亦即每年新增裝機近100GW，較原先市場預期高25%，符合拜登的綠能政策。

拜登綠能政策推波助瀾 車用晶片缺貨 基本金屬漲價

三、剛結束的中共經濟工作會議，明確指出力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，力爭2060年前實現碳中和，也是配合拜登一上任馬上重返巴黎氣候協議的政見。四、螞蟻金服上市急煞車，隨後多個電子支付平台的存款金融商品下架，金融嚴監管的方向也是同拜登的政見一致。顯然中國吸取美中貿易科技戰教訓，與其被動受制於美國，不如主動改革。

對於股市投資來說，美中兩強的產業政策難得同步重點發展綠能減碳與金融嚴監管，由此來看特斯拉被納入標普500指數成分，車用晶片的大缺貨，以及新能源電池的鈷，基本金屬的銅、鎳、鋁、鐵礦石等漲價，都跟拜登的當選有直接關聯。

新能源車對銅的需求是燃油車的四倍，太陽能電池板和風力發電廠對銅的需求是煤、石油和天然氣等石化燃料發電的五倍。作為全球最重要的工業金屬，倫敦銅12月18日觸及每噸8,000美元的七年高點，近幾個月已從三月份的低點攀升超過70%，推升銅價上漲的原因是庫存減少。

目前精煉銅產量約為2380萬噸，對再生能源基礎建設和電動汽車的需求不斷增長，將推動全球精煉銅消費量從2020年的2,340萬噸升至2030年的3,330萬噸。

根據已知的專案和估計的需求，並考慮到廢金屬的使用情況，預計到2030年將出現500萬噸左右的供應缺口，這需要採礦業加大投資來填補。而這或許只是銅市的大多頭開始，隨著全球向綠色能源切換，對銅的需求預計將出現倍數增長。

銅庫存缺口上一次出現如此之大的差距是在2005年，當時銅價漲了兩年，今年的銅企業漲幅搶眼，美國礦商Freeport-McMoRan是全球最大的獨立礦商之一，其股價今年已上漲約90%，加拿大First Quantum Mineral的漲幅超過60%，滬深股市的江西銅業11月漲了48.65%。

漲夠了嗎？高盛預計，在疫苗問世推動經濟復甦，2021年倫敦銅將挑戰每噸9,500美元，然後在2022年上半年突破2011年創下的10,170美元歷史高點。

鋼鐵股也產高科技零組件 受惠半導體漲價潮

雖然年初高盛對於2020年的十大預測「走鐘」八個，但是對於大宗商品的預測可信度倒是頗具參考性。

上期提示到鋼鐵類股的人氣指標落在威致、海光與第一銅，其中第一銅前三季虧損，在這波上漲過程引來空單增加，尤其是12月18日外資賣超1,694張，但股價卻漲停板，原來是融券激增2,369張，券資比躍升到44.65%，上市券資比排名第十三位，在產品包含5G、電動車等高科技零組件，預期在半導體漲價潮的帶動下，明(2021)年具備低基期高成長條件。

房市吸納避險資金 鋼筋需求大增

那麼，威致、海光在漲什麼？鋼筋是推動鐵礦石上漲的主要因素，而鋼筋大多用在建築房子，中國每年消耗全球鐵礦石約80%，在五月中國經濟開始恢復動力之前，房價就開始上漲。

買房的人想的是，疫情肆虐造成經濟衰退，各國政府勢必寬鬆貨幣救經濟，有利房地產吸納避險資金，這點在上一輪的2008年金融海嘯爆發後，隔年兩岸的房地產同步價漲量增得到實現，尤其是過去三十年買房在中國是不敗的神話，這次房市的炒家再一次如法炮製，這點在南台灣的房市同樣可以得到驗證。

鐵礦石供不應求創七年新高 大商所出手降溫壓不住

從這個角度，就可以理解為什麼全球政府並沒有推出新的大型土木基礎建設，可是鐵礦石卻供不應求。儘管中國官方積極的對明年的鐵礦石展望降溫，同時大商所12月3日宣布對鐵礦石期貨I2105合約要求單日開倉量不得超過一萬手，並對鐵礦石交割倉庫出庫費用的最高限價進行了大幅度下調。

12月9日再出招，決定自12月14四日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過五千手，七天內大商所出手降溫四次，但鐵礦石照樣創七年新高，因為到港增量有限，且壓港船舶數量處於低位，鐵礦石港口庫存或將繼續下降。

在鋼材需求持續增長的情況下，鋼企的利潤足以覆蓋鐵礦石上漲的成本，甚至擁有低成本庫存的鋼企利潤更豐厚。這點從威致第三季的毛利率突然從5.27%跳升到10.77%，營利率從3.79%躍升到9.24%，累計營收年增率的衰退逐漸縮小，前三季EPS 1.01元，在高盛預期2021年鐵礦石價格預估從每噸90美元上調至120美元，未來兩季價格持續走高，預期威致與海光仍有高點可期。

12月18日美股創下盤中歷史新高後回落，但特斯拉逆勢上漲5%，太陽能概念股普遍上漲，晶科能源、SunPower分別上漲10.05%、3.57%，原因來自於美國國會打算推動一項刺激計畫，其中包括可能延長太陽能項目的稅收抵免，一般認為該計畫將在未來幾年為太陽能廠商提供動力。

太陽能、風電與新能源車 2021年投資新顯學

無獨有偶的，曾經投資騰訊、京東大賺二百億人民幣(下同)的高領資本，以158.41億受讓中國太陽能龍頭廠商─隆基股份6%的股權，以70元折價9.85%成交，顯然太陽能、風電與新能源車已經成為2021年投資新顯學，這對於累計營收年增率已經轉為成長的元晶、國碩、碩禾、安集等太陽能股來說，是一大鼓舞。

說到美國的遲遲無法達成國會共識的九千億美元紓困案，雙雙爭奪的核心利益在於明年財政刺激計畫的控制權。因為共和黨可能繼續拿下參議院的多數，因此民主黨計畫利用聯準會來繞過國會，通過聯準會救助工具中的剩餘資金來為伊利諾州、新澤西州等疫情衝擊嚴重的州提供財政支援。

但此前財政部已經發函給聯準會要求歸還尚未使用的資金，如今參議院共和黨領袖麥康乃爾希望在9,000億美元刺激方案加入聯準會救助計畫將於12月31日結束的措辭，這意味著民主黨明年如果想要重啟聯準會救助計畫，需要尋求參議院授權，而屆時國會可能是分治狀態，因此現在是民主黨急、共和黨拖的局面。

（洪寶山）

文章來源：理財周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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