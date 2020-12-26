車電概念股引擎催落 9檔迎十年以上好光景

全球正式進入疫苗開打的後疫情時代，經濟逐步邁向復甦可期，緊接而來的就會是通膨，加上今年各項原物料、產品缺貨漲價，更進一步強化通膨的預期，聯準會分別在九月及十二月的利率會議中，已連續上調2021年及2022的核心個人消費支出物價指數(PCE)，資本市場資金朝「抗通膨」資產移動也是現在進行式！

滿足政府與民眾的剛性需求

萬物皆漲的通膨來臨後，民眾的荷包(實質可支配所得)變相縮水，導致消費購買力減少，以後買東西會更為斤斤計較，恐會對非必要消費產生排擠效果。相對食衣住行育樂等具有剛性需求的民生必需消費，消費者對於價格敏感度較低，廠商成本轉嫁能力也較高，通膨對營運帶來的負面衝擊自然較低。

民眾在後疫情時代對移動及旅遊需求將大增，與「行」相關產業營運成長動能最為明確。其中，身為火車頭工業的汽車產業，成為歐美中等政府刺激經濟政策重點扶植產業的趨勢已成形，算是由政府創造剛性需求，有望激勵連三年衰退的車市進入新一輪多頭循環，讓汽車供應鏈晉升為另類的「抗通膨」資產。

汽車加速電動化及智慧化

受疫情衝擊影響，預估今年全球汽車出貨量衰退約20，根據元大投顧與汽車零部件供應商交流及參考主流車廠和一階供應商展望的預估，2021年及2022年出貨量將分別年增約13％及5％，絕對銷量在2023年回到至2019年疫情前的水準。

全球環保意識抬頭，零碳排放目標政策已成各國政府共識，零碳排放法規及購車補貼雙重引擎，將加速電動車在整體車市滲透率提高，元大投顧預估全球新能源車銷量，將2020年的270萬輛增至2025年的1,292萬輛，年複合成長率達37％，滲透率則由3.9增至13.7％。

汽車除了電動化趨勢外，智慧化(自動駕駛)也是另一個持續發展的趨勢，正逐步從手動駕駛升級到自動駕駛，主流廠商的先進駕駛輔助系統(advanced driver assistance systems;adas)目前處於Level 2升級至Level 3量產階段，2021年特斯拉、福斯、富豪、福特、現代等車廠更將往Level 4推進。

車用電子含金量破表

車市回溫、電動化、智慧化將成為車用電子商機大爆發的三重推力，會是2021年投資的重要主軸之一。根據英飛凌預估，電動車半導體價值達834美元，高於一般燃油車的396美元。ADAS系統升級對各種感測元件及運算晶片需求不斷提升，也會帶動車用電子的內容價值。

從Level 2升級至Level 3，半導體總成本就會從150美元提升到580美元，成長近三倍。其中，內容價值增長最多的半導體元件是CMOS影像感測器(CIS)及毫米波雷達，市場預估未來數年兩者市場規模年複合成長率均約二成。

車用CIS龍頭 客戶手握七成市佔

目前台灣車用CIS供應鏈有IC設計廠晶相光(3530)、晶圓代工廠台積電(2303)、封測廠同欣電(6271)、日月光投控(3711)及京元電子(2449)；毫米波雷達供應鏈為升(2231)、明泰(3880)、啟碁(6285)及同致(3552)。隨著車市復甦及車用電子含金量增加，營運將迎來十年以上的好光景。

同欣電今年併購勝麗後正式成為全球最大CIS封裝廠，勝麗主攻車用CIS的COB 封裝，最大客戶為ON semi，第二大客戶為Sony，加上原有車用客戶OmniVision，合計三大車用CIS客戶市占率高達70％。ON Semi旗下的Aptina為全球最大車用CIS，同時也是特斯拉CIS主要供應商，Model系列車款八顆CIS中有六顆為 Aptina提供。積極布局未來車的SONY，近期開始擴大擴大委外封測比重，有利同欣電持續拉高車用的營收占比。

同欣電原本CIS業務受惠智慧營手機規格提升及主力客戶在非蘋陣營持續擴大市佔率，加上最高規格已經提升至6,400萬畫素，營運成長動能無虞。無線射頻(RF)模組業務包含光通訊及衛星兩大應用，公司看好低軌道衛星2021年有機會持續成長，主因主力客戶Space X宣布最新的低軌衛星上網收費機制，預期2021年將進入大量鋪貨階段。

中國法規上路 為升目標吃下重卡五成市場

中國法規規定重量超過十八公噸的重卡及拖曳機自九月起皆須配備前方碰撞預警(FCW)系統，為升今年八月開始出貨77GHz毫米波雷達給中國重卡代工廠，月營收增漲動能明顯轉強，累計營收衰退幅度也逐月收斂，目前供應兩家前五大代工廠，預計2021年第一季將新增出貨給第三家代工廠。公司樂觀看待重卡業務貢獻，目標取得逾半數的市占率，營運步出谷底已可確認。

原先延遲的美國校車專案，在客戶已完成所有道路測試，2021年將會開始出貨，成為貢獻營收的新動能。另公司也預期轉彎輔助系統會是未來推升營運成長的潛在動能，目前正在各地進行多個轉彎輔助售後市場(AM)專案，最快年底開始出貨，並預期均價與獲利率高於中國重卡業務。

圖/資料來源：元大研究中心

啟碁車用業務回升至九成水準

啟碁車用產品除了毫米波雷達外，尚有車用攝影機、車用Wi-Fi模組、車用藍芽、車聯網(C-V2X)等，公司表示車用業務已在今年第三季末、第四季初回到九成水準，預估2021年將回到2019年表現。目前已有多個案子持續進行，以開案進度來看，電動車成長幅度優於傳統汽車。

另一個亮點題材則是Space X的星鏈計畫，在其向美國聯邦通信委員會(FCC)提交文件中揭露該計畫使用的WiFi路由器，將由啟碁擔任主要供應商。SpaceX預估年底年發射1,000顆衛星，最終要發射42,000顆。該計畫將於年底於北美地區啟用，目前佔啟碁營收比重仍低，但毛利率高於公司整體平均，國票投顧預估衛星業務約可達2021年總營收的10％。

（高適）

文章來源：理財周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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