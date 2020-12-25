2021又是牛市？專家：這2檔別抱了

雖然新冠肺炎持續延燒，但以科技股為主的那斯達克指數仍處強勢。獨立解決方案財富管理公司（Independent Solutions Wealth Management）投資組合經理米克斯（Paul Meeks）認為那斯達克指數明年又是一個牛市，但新入成份股DoorDash和Airbnb可能不會從中受益。

根據《CNBC》報導，資深科技股投資人 Meeks受訪時表示，他現在可能會做空外送服務公司DoorDash，他說，DoorDash股價簡直被「瘋狂的高估」，該公司的商業模式沒有什麼特別的，這種估值不能成立。

DoorDash發行價訂為每股102美元，本月9日上市首日收漲近90%至189.51美元；至今雖連日下跌至156.79美元，仍較發行價上漲54%。 Meeks分析，該公司本益比達20倍之高，較好一點的軟體公司也只在6倍左右。

至於旅宿平台巨頭Airbnb，Meeks雖有參與IPO，但現在已處在賣出持股。Airbnb 10日以每股68美元發行，上市當日暴漲114.7%至144.71美元。 Meeks雖承認該公司擁有良好的商業模式，但也認為被高估，而且他無法找出暴漲的合理理由。

Meeks對於廣泛科技股和那斯達克指數仍抱樂觀看法。但他補充說，明年科技行業的表現要比其他行業佳，只不過前幾個月可能會稍微下滑，因為一些便宜的周期性股票買氣有望上升。而在新冠肺炎疫情改變世界運作方式後，市場終究會回到科技股為主的局面。

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

文章來源：CNBC

(中時新聞網 葉明芳)