12/25盤前掃描》外資空轉多 15檔惜命命
即將進入年終迎接新一年度，基於2021年台灣經濟成長率上看4％，外資11月以來對台股由空轉多，心態偏向惜售，布局類股分為四大類包括被動元件、半導體、塑化、鋼鐵等，15檔躍升為最愛。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
4大族群 外資惜售抱股過年
外資近期布局的類股為2021年產業緊俏、營運具有轉機由谷底翻揚的個股為主，特別偏愛積極發動併購的國巨及環球晶，以及…閱讀全文
美西線長約價 明年將漲七成
過去每個月做一次調整的運價，今年下半年變成每半個月調整一次，上周開始周周調整，估計農曆年前會達最高峰…閱讀全文
台股封關前 九成會漲
封關前台股行情都不差，近日因市場對新冠肺炎有疑慮，預期指數將呈現震盪小漲格局，封關前將由2大族群輪動維繫人氣…閱讀全文
PC兩樣情 NB爆發、桌機慘摔
因疫情影響，來自企業及教育的桌機換機需求大減，使得2020年桌機出貨來到近年低點、出現年減逾23％的衰退幅度…閱讀全文
庫藏股九好漢 股價犀利
集盛、淳安及譜瑞-KY等9家上市櫃公司正執行庫藏股護盤，股價相對強勢，法人指出，台股高檔執行庫藏股，顯示公司派心態偏多…閱讀全文
美股︱平安夜靠穩 三大指數收紅
美國股市周四因耶誕假期縮短交易時間，提前至當地時間下午一點休市，交易量偏低，三大指數收盤微幅上漲…閱讀全文
1645天大長征結束 英國脫歐戲碼終於落幕
英國和歐盟趕在耶誕節前夕敲定脫歐貿易協議，英國首相強生在推特發出照片，他在照片中高舉雙手大拇指…閱讀全文