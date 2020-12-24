庫藏股九好漢 股價犀利

外資因聖誕節假期持續淡出台股，內資作價動作受關注，題材個股走輪動行情，市場緊盯國內外疫情變數，集盛（1455）、淳安（6283）及譜瑞-KY（4966）等9家上市櫃公司正執行庫藏股護盤，股價相對強勢。法人指出，台股高檔執行庫藏股，顯示公司派心態偏多，值得注意。

台股今（25）日周線拚連紅，加權指數戰周K線連八紅，櫃買指數走勢雖緩，但有機會挑戰中止周K線連兩黑翻紅。

台股本周來四個營業日仍守穩萬四震盪，24日指數震盪收14,280.28點、站上5日線，本周來指數累計上揚30.32點（漲幅0.21％），在外資持續淡出台股之際，盤勢由投信機構法人及中實戶等內資主導，25日收周K線挑戰連八紅。

近半月櫃買指數走勢較緩，周K線連兩黑，22日還一度收低跌破月線，不過低檔買盤承接積極，盤勢震盪回升，22日收179.69點略高月線，本周來累計漲0.37點（漲幅也是0.21％），25日櫃買指數周K線有機會中止連黑呈現翻紅，投信近三日買超各為3.59億餘元、0.39億餘元、4.16億餘元。

歐美疫情嚴峻以及國內本土零確診破功，國內外新冠疫情發展，仍是影響全球金融市場及台股重要變數，統計目前有9家上市櫃公司正執行買回庫藏股，其中上市的光磊、建通、集盛、志信、淳安等5家，以及上櫃的藥華藥、勤凱、駿吉-KY、譜瑞-KY等4家。

12月3家公司新實施庫藏股，駿吉-KY從12月7日開始買回500張庫藏股，譜瑞-KY從12月21日起買回374張，淳安23日董事會通國，從12月24日開始買回1,600張。其他庫藏股數量較多依序：集盛3萬張、光磊7,500張、藥華藥3,200張、志信2,000張、建通1,500張。

統一投顧董事長黎方國指出，台股資金充沛，儘管封關倒數計時，但結帳行情已告一段落，現階段買盤著眼於明年度台股行情做第一階段布局，展望2021年包括電動車、5G及半導體是主流，傳產股塑化、鋼鐵及航運在營運轉佳的推升下，也倍受看好。