走出谷底 力麗、力鵬Q4要賺錢了

隨著紡纖產品加工絲、尼龍產品價格調漲，力麗（1444）、力鵬（1447）2020年第四季營運已逐漸改善，朝獲利前進。不過，面對疫情的不確定、RCEP對台灣產業的衝擊，力麗在24日的法說會上指出，未來將擴大化纖產品電子化、產線自動化及加速印尼假撚生產工廠擴建進行一條龍生產，來提升營運的成長性。

在加工絲、尼龍及聚酯價格上漲下，力麗、力鵬對第四季營運獲利持審慎樂觀看待。

力麗股價24日上漲0.3元、2.31％，以13.3元作收，成交量倍增至7.649張；力鵬上漲0.41元、4.75％，以9.05元作收，成交量由前一日的15,121張大幅擴增45,345張。

力麗財報顯示，2020年前三季累計虧損4.06億元，每股虧損0.43元。力麗、力鵬指出，第四季的營運已擺脫低谷，除了加工絲、尼龍等產品價格調漲，聚酯粒表現也頗亮眼，整體而言，第四季一定賺錢。

面對疫情衝擊全球紡纖產業鏈、RCEP效應，東南亞供應鏈快速擴充，關稅影響台灣原物料銷售困難，力麗指出，集團已透過少量多樣，快速交貨、國內研發，統籌接單，海外製造，一條龍服務、異業結盟，協同開發，同業合作，相互支援，來提升競爭力。

另外，持續汰舊換新設備，提升化纖直紡線改特殊粒紡線，以及因應RCEP區域供應，加速印尼假撚生產工廠擴建，即早完成紗、織、染一貫化，以降低生產成本、降低RCEP對關稅的影響。

力麗指出，其中還有一項最重要的策略，就是成立電子材料事業部，擴大化纖產品與3C產品的異業合作開發，以提升集團獲利能力。

力麗集團強打聚酯纖維應用於電子材料上，已陸續傳出好消息；力麗的環保源液染色纖維Ecoya，在2019年初就提供蘋果智慧型揚聲器HomePod最外層使用；並陸續獲Google的家庭智慧音箱二代Nest mini採用，也被SONY音箱使用。今年12月，蘋果所新公布的AirPods Max，力麗的環保聚酯原抽色紗線Ecoya，也已打進供應鏈。

由於各大品牌對環保、再回收原料的要求標準日高，力麗指出，集團訂出目標，2021年底電子、環保聚酯纖維的營占比將提高至一成以上。