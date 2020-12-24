內外資追捧台股月漲千點 3利多成關鍵

台股11月大漲逾千點，成績傲人，央行24日點出3大數字是關鍵，不只M1B年增率寫下10年半新高，證券劃撥存款、活期性存款也雙創歷史新高，顯見台灣資金水位豐沛，內外資追捧之下，台股寫下佳績。

台股11月表現強強滾，央行24日公布11月金融概況，當中3大數據也透露股市交易活絡、資金動能強勁等訊息。

首先，M1B與M2年增率分別攀至14.3%與7.6%，雙雙寫下金融海嘯以來新高紀錄，而M1B增速持續大於M2，也意味「黃金交叉」格局續航。

央行官員解釋，11月M1B、M2年增率上升主要受到資金淨匯入，以及放款與投資成長增加等影響；大環境方面，主要國家央行祭出大規模量化寬鬆政策，外溢效果浮現，也導致資金水位豐沛。

其次，11月活期性存款餘額突破19兆元大關，升至19兆3,433億元，寫下歷史新高，年增15.47%也是2010年5月以來最大增幅；第三，象徵散戶信心指標的證券劃撥存款餘額較上月大增1,343億元，衝上2.6兆元，續創歷史新高。

當前利率處在歷史低點，把錢逼出定存，部分散戶更積極前進台股，不只反映在證券劃撥存款餘額走揚，也推動活期性存款增加；央行官員解釋，利率水準較低時，大家會有多元的理財配置及資金分配，也可能定存到期，就不再續存，進行其他資產配置。

央行官員進一步指出，台灣防疫得宜，經濟基本面比其他國家好，科技業表現也十分穩健，外資看好台灣前景，陸續將資金匯入，11月於集中市場淨買超1,090億元，不只外資前進股市，國人也踴躍參與，使得當月股價指數月平均飆上13,394，同樣創新高。