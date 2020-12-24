12月24日一分鐘強弱勢股
12月24日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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集盛（1455）
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10
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第四季產線已滿載、石化原料價漲，尼龍產品價格漲幅皆逾10％
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海光（2038）
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10
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鋼市看旺、風電題材再起，股價沿5日均線上攻
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驊訊（6237）
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10
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大啖華碩、微太克訂單，11月營收1.13億元，月增3.3％、年增200％
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華興（6164）
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9.99
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11月營收0.63億元，月增23.8％，股價未達每股淨值10.59元
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律勝（3354）
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9.96
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5G手機換機潮、PC及NB仍熱銷，軟性銅箔基板廠（FCCL）明年可期
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台半（5425）
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9.95
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成功打入美、陸系等電動車供應鏈，後續可望切入鴻海MIH聯盟
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凱美（2375）
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9.95
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被動元件可望提前漲價、與奇力新雙方子公司股權互相轉讓
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佳凌（4976）
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9.95
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為光學雷達掃描儀商威力登之鏡頭供應商，受Apple Car提前問世激勵
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威強電（3022）
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9.93
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外資23日轉買，11月營收5.95億元，月增23.3％、年增43.2％
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盛達（3027）
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9.93
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明年儲能、綠能迎收割期，營運將續成長，11月營收年增86.5％
製表：鄭郁平
12月24日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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旭富（4119）
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9.9
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桃園市府勒令停工，產能目前全部停工、產量全數歸零
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毛寶（1732）
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8.5
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疫情升溫營運可望轉佳，股價連三日強攻後，高檔拉回整理
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湧德（3689）
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7.84
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PULSE訴訟案持續進行，一舉跌破5日線、季線
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金麗科（3228）
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6.98
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18日開高走低留上影線後，股價連五黑，跌破5日線、月線
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同泰（3321）
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6.02
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現金增資股24日開始買賣，短線遭遇獲利了結賣壓
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威盛（2388）
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5.67
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小金雞威鋒24日上市，利多出盡，股價漲多後，回測月線支撐
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榮群（8034）
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5.23
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股價近一個月已大漲逾30％，24日開高走低，高檔震盪拉回
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喬山（1736）
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4.54
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健身器材第四季迎旺季，惟股價遭前高反壓，5日線得而復失
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陸海（5603）
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4.35
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航運股24日漲跌互見，股價失守5日線、月線，待突破均線糾結
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麗臺（2465）
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4.05
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挾比特幣題材，股價21日創逾兩年來新高後，回測5日均線
製表：鄭郁平
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