12月24日一分鐘強弱勢股

12月24日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

集盛（1455）

10

第四季產線已滿載、石化原料價漲，尼龍產品價格漲幅皆逾10％

海光（2038）

10

鋼市看旺、風電題材再起，股價沿5日均線上攻

驊訊（6237）

10

大啖華碩、微太克訂單，11月營收1.13億元，月增3.3％、年增200％

華興（6164）

9.99

11月營收0.63億元，月增23.8％，股價未達每股淨值10.59元

律勝（3354）

9.96

5G手機換機潮、PC及NB仍熱銷，軟性銅箔基板廠（FCCL）明年可期

台半（5425）

9.95

成功打入美、陸系等電動車供應鏈，後續可望切入鴻海MIH聯盟

凱美（2375）

9.95

被動元件可望提前漲價、與奇力新雙方子公司股權互相轉讓

佳凌（4976）

9.95

為光學雷達掃描儀商威力登之鏡頭供應商，受Apple Car提前問世激勵

威強電（3022）

9.93

外資23日轉買，11月營收5.95億元，月增23.3％、年增43.2％

盛達（3027）

9.93

明年儲能、綠能迎收割期，營運將續成長，11月營收年增86.5％

製表：鄭郁平

12月24日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

旭富（4119）

9.9

桃園市府勒令停工，產能目前全部停工、產量全數歸零

毛寶（1732）

8.5

疫情升溫營運可望轉佳，股價連三日強攻後，高檔拉回整理

湧德（3689）

7.84

PULSE訴訟案持續進行，一舉跌破5日線、季線

金麗科（3228）

6.98

18日開高走低留上影線後，股價連五黑，跌破5日線、月線

同泰（3321）

6.02

現金增資股24日開始買賣，短線遭遇獲利了結賣壓

威盛（2388）

5.67

小金雞威鋒24日上市，利多出盡，股價漲多後，回測月線支撐

榮群（8034）

5.23

股價近一個月已大漲逾30％，24日開高走低，高檔震盪拉回

喬山（1736）

4.54

健身器材第四季迎旺季，惟股價遭前高反壓，5日線得而復失

陸海（5603）

4.35

航運股24日漲跌互見，股價失守5日線、月線，待突破均線糾結

麗臺（2465）

4.05

挾比特幣題材，股價21日創逾兩年來新高後，回測5日均線

製表：鄭郁平

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組