小資適合存金融股？兩派分析師見解大不同

國票證券投資顧問研究員陳靖元指出，存股時，必須先想到一件事就是，存股主要的目的是在做價值型投資，而非短線操作，因此擇股時要思考的是公司長線的營運與發展，且在存股時也必須定期去檢視持股的基本面表現。

陳靖元根據「風險屬性」，投資人可分為三類，第一類是偏好高風險的「積極型」，可多留意科技類股IC設計的聯發科、瑞昱等，雖然波動大但報酬率較好；其次是「穩健型」，建議以產業能見度或產業龍頭為主，如台積電、台達電、研華等；最後則是「保守型」，可選擇金融或傳產龍頭等標的，如富邦金、國泰金、玉山金、中鋼及台塑等。

對於「保本型」投資人或存股族，第一金投顧董事長陳奕光、資深證期分析師李全順都推薦金融股，與丈夫理財達人孫悟天合作出版《存股致勝心理學》的孫太也認同。「三年前我們夫妻帶著讀國中、高中的小孩買金融股。前陣子金管會提到要管金融股配息政策，（金融股）股價下跌，我們一家卻看到買點，逆向思考加碼第一金、中信金。」

但台新投顧副總經理黃文清則認為，「金融股股價波動低，較適合退休族。小資族多傾向積極型，希望加快累積資本，且考慮未來配息能力與政策，存金融股屬於極度保守型。」

「當大家都存股，會發現就那些產業龍頭老面孔，也不敢買小公司。每檔都買，等於買了一個高股息指數，乾脆存高股息ETF，大多在二十至四十元區間波動，多數人都可投資。」國泰投信投資顧問楊正豪說。黃文清的見解略同，甚至建議「可從ETF『元大台灣50』中的五十大企業，學習挑選個股。」

「ETF部分是長期投資工具，參與配息，『元大台灣50』仍是好標的。若投資人擔心景氣復甦太慢，又害怕股市漲太多、本益比太高，可配置績優國債ETF，保本又穩健。」李全順分析。

（中時新聞網 CTWANT）