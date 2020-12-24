上市、櫃企業營運快報

今（12/24）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.元大金(2885)今天宣布與綠電售電業者瓦特先生簽約合作，以「商辦綠電模式」直接採購再生能源，預計2021年第2季擇定旗下子公司元大證券、元大銀行四個據點正式供電，成為全台首家金融營業據點100％使用綠電的業者。

2.據新北地政局資料顯示，最近三峽北大特區房價崛起，且創下實價登錄以來最高點，房價近期呈現緩增趨勢，房價支撐性竟然勝過坐擁機捷的林口，可說為近期表現最好的蛋白區，21世紀不動產企劃研究室指出三峽房價能夠持續升溫的原因主要在於三大關鍵，包括腹地小商圈集中、捷運三鶯線即將通車，以及低總價購入門檻相對較低。

3.兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之永豐金租賃(股)公司香港子公司SinoPac Capital International (HK) Limited（香港永豐金資本國際有限公司）3+1年期美金1.6億元聯合授信案，參貸銀行尚包括合作金庫、第一銀行、彰化銀行、上海商銀、新光銀行、臺灣企、日盛銀行、高雄銀行及遠東銀行，合計10家銀行共襄盛舉。

4.阿瘦(8443)(阿瘦皮鞋)啟動轉型，不僅在門市推出「動態足壓測量」提供消費者客製化專業服務，亦將數據延伸至醫療保健領域，公司更積極衝刺會員，跨足生活用品。

公司推出「年貨大街」生活提案，陸續開賣「羅媽咪年菜」預購和年節週邊商品，搶攻振興券最後倒數與年節送禮採購商機，目前年菜預購已熱銷逾50%。

5.全球電源管理解決方案廠—台達電(2308)協助台塑(1301)集團規畫、設計與建置全新高效節能的集團資料中心，台達電透過其模組化資料中心解決方案和優異的系統整合能力，協助台塑集團打造PUE(電力使用效率)值低於1.5的高效節能資料中心，每年預估可減少高達30%的用電量。

6.小米搶年終商機，宣布在台灣推出10T Pro與小米10，小米10T Pro主打旗艦級處理器、億級像素相機與頂級螢幕，小米10T則主攻商務人士、影音愛好者和手機遊戲玩家提供高規格體驗，兩款手機均搭載高通旗艦晶片Snapdragon 865 5G行動平台，小米盼透過多樣化產品布局，展現完整5G旗艦機市場的決心。

7.第11次全國科學技術會議23日閉幕，會中針對4大議題取得4項共識，包括強化女性人才培育與科研參與、持續支持基礎研究、推動產業智慧化與數位經濟發展、推動智慧健康照護，並據此訂定2021～2024年「國家科學技術發展計畫」，逐步實現台灣2030願景。

8.傳動元件需求回溫，法人估中國復甦力道持續，傳動元件價格有調漲機會，包括大廠上銀和全球傳動明年業績成長可期，起碼有兩位數百分點幅度。

9.新冠肺炎疫情使婚禮席次預訂逐步電商化，雲朗觀光集團旗下雲品(2748)宴會平台「君品Collection」攜手新娘物語旗下婚企事業「成家婚禮顧問公司」、創立婚禮精品百貨「Go Wedding」，嚴選產業鏈14類、共200家業者加入，搶攻後疫情時代宴會商機。