台股迎疫後經濟 轉機股走路有風

台股近期在年底作帳行情中，於萬四高檔之上欲小不易，且昨拉回測試月線再度獲得市場認同後，使短多士氣大振；檯面上低價股、轉機股、高價股、電子股、傳產股各依題材輪動表現，使盤勢短線即便面臨前波主流半導體族群暫「停機」整理，但傳產與電子次族群仍百花爭艷，值持續追蹤。

據了解，由於台股熱絡，近期不少股友社再度活絡起來，散戶只要有明牌股，只要有名師指導，加入股友社的「會費」再高也捨得花，因為大盤每日輪動漲幅逾5%的股票雖不少，但散戶若未掌握趨勢，仍只能徒呼負負。

不過，檯面下股友的名牌，在萬四高檔之上，據悉也輪得滿快，今介入航運，或許明日即轉入鋼鐵，之後再轉進塑化、紡纖，當然，太陽能與風電也不可或缺，顯示資金輪動快速，令人目不暇給。而傳產輪動如此，電子股也輸人不輸陣。

包括被動元件、MOSFET、PCB載板、整流二極體、IC設計與矽晶圓等，近期也多老神在在輪動而上，另外，電動車供應鏈（含車用電子）、AI物聯網等供應鏈，也多見個股鴨子伐水默默向上調整波段目標價，係盤勢在短線台積電等權值股，於高檔暫休息整理之際，指數仍看回不回主因。

業內人士指出，目前看起來，傳產與電子各次族群互別苗頭輪動攻堅，基本上仍需審視基本面後，再謀定而後動，因此，選擇財務體質健全、營收與獲利雙成長、毛利率與營業利益率雙增加等相關股票，可把投資風險再大幅降低。