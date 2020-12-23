車用電子迎錢潮 5檔大股東狂買自家股

蘋果電動自駕車Apple Car傳聞將在2021年9月亮相，挾著龐大商機，車用電子業者迎來產業爆發期。台股車用電子相關供應鏈已提前嗅到拉貨力道，大舉買回自家持股，有朋程、凱美、金山電、楠梓電、精成科等。

春江水暖鴨先知！近期台股上市櫃公司大股東買回持股有一個共同的特色，集中在車用電子相關供應鏈的大股東，齊心看好公司布局車用的未來遠景。

第一金投顧董事長陳奕光認為，電動車近期題材強勁，主要是5G發展順暢，可望順利把自駕車的潮流推上顛峰，從美國電動車大廠特斯拉（Tesla）開創車用電子的新商機開始，到蘋果打造Apple Car電動自駕車，對電子業者言而，衍生出的機會及商機必須緊緊抓住。

布局電動車的IGBT Module的朋程董事長盧明光及大股東中美晶及從今年5月陸續分批買進朋程，中美晶合計買了五個月，合計買超1,533張，盧明光買入三個月，合計買超170張。

國巨集團成員凱美董事長翁啟勝從今年7月至11月期間，除了9月未買入外，其餘四個月均回補自家股票，合計買入210張。由於今年10月國巨與鴻海結盟推「國巨專案計畫」朝著電動車充電市場板塊發展，市場看好鴻海對凱美的拉貨動能及業績展望。

此外，凱美也在今年10月及11月兩個月連續買入金山電，合計買超3,410張，11月底持股已達1.59萬餘張。

特別的是凱美除了買回自家股票也持續加碼金山電，足以顯示國巨集團對車用市場的雄心壯志。

至於，布局車用PCB板的楠梓電旗下董事節能互利公司也是10月及11月分批回補，兩個月合計買入407張。

華新集團旗下的精成科也積極提升PCB車用板占比，第三季毛利率衝至20.53％，該公司董事長焦佑衡在今年8月及11月兩個月內分別回補500張及1,000張，合計買入自家股票1,500張。