Apple Car將提前上路 供應鏈搶單

特斯拉最大勁敵將提前問世！蘋果首款電動車「Apple Car」最快可望於明年9月發表，蘋果股價22日創新高。法人看好，電動車成長趨勢，相關台廠有望受惠，包括產品可以搭載於電動車上的蘋果供應鏈，及部分特斯拉供應鏈，皆可望大啖Apple Car商機，帶動崧騰、界霖及和勤23日股價漲逾4.5％，電動車概念股上攻。

蘋果電動車有望提前上路，供應鏈透露，其原型車已於美國加州上路測試，且已開始由零組件開始催貨，包括和大、貿聯-KY、和勤、富田等多家台灣車用零組件廠均已入列首波供應鏈，台灣汽車供應鏈已出現「爆單」。除被點名進軍Apple Car供應鏈的精密金屬沖壓廠和勤股價上揚4.59％外，崧騰、界霖、乙盛-KY、胡連、順德等特斯拉概念股漲幅則介於2～5％。

法人預估，Apple Car相關供應鏈商機可望於明年發酵、2022年爆發。此外，亞馬遜（Amazon）與電動車新創團隊Rivian打造之電動貨車，亦預計於明年在美國上路。在「美國雙A」助力下，台廠紛紛啟動擴產、擴廠，其中和勤目前正進行兩岸擴產，台灣全興廠亦預計於年底完成量產，嘉興新廠第五車間擴廠則於明年第二季完成搬遷。

第一金投顧董事長陳奕光表示，Apple Car應仍在設計雛型階段，相關個股受消息面激勵，股價有所表現；目前電動車進度以Android Car最為領先，目前已組織多家協力廠加入MIH電動車開放平台大聯盟，預計將於明年年中問世。此外，未來則將演變為特斯拉概念股加Apple Car概念股，成為明年市場主旋律。

目前各大電動車廠皆尚未明確證實其供應鏈，陳奕光分析，投資人可先布局特斯拉概念股，並點名上游晶圓代工台積電，及電池相關的IC設計、電源管理IC（Power IC）、被動元件為首波受惠者；至於電機部分的和大、貿聯-KY等周邊產品，股價反映速度較慢。

永豐期貨副總經理廖祿民則認為，車電部分牽涉到安全性考量，原先的特斯拉供應鏈具備通過認證之優勢，未來可望同步打入Apple Car供應鏈，兩者概念股將出現重疊。此外，就整合方面，鴻海集團於車用電子亦有所布局，國巨集團在車用產品方面營收比重大升。